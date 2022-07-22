القصة الكاملة لمقتل شاب في الطالبية: شقيق الضحية مات بعد الواقعة بأيام 

بعد مرور أيام على مقتل شقيقه في مشاجرة مع الجيران في أحد شوارع الطالبية، لفظ شاب أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته في تلك المشاجرة، ورغم محاولات إسعافه داخل المستشفى إلا أن كل محاولات إنقاذه باءت بالفشل.

صرخات لا تتوقف وصدمة أسرة الشاب

صرخات لا تتوقف، وصدمة سيطرت على أسرة الشاب بمجرد إبلاغهم بصعود روحه إلى ربه، عقب وفاته داخل المستشفى ليلحق بشقيقه الذي قُتل منذ أيام في نفس المشاجرة التي نشبت بينهم وبين جيرانهم في منطقة الطالبية بسبب رش المياه، بعدما تطور الأمر بين الطرفين من مشاداة كلامية إلى مشاجرة أودت بحياة الشقيقين، وإصابة آخرين.

وفاة عامل

كانت بداية تلك الواقعة عندما وردت إشارة الى المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية، من إحدى المستشفيات تفيد وفاة عامل بالمستشفى، نتيجة إصابته بسلاح أبيض، وهو شقيق شخص جرى قتله أثناء مشاجرة منذ عدة أيام، وتوصلت تحريات رجال الشرطة الى أن المتوفى أصيب أثناء مشاجرة بين أشخاص من جيرانه وأفراد أسرته، بسبب رش المياه في الشارع، وقتل شقيقه أثناء التشاجر، بينما أصيب هو و3 آخرين من أسرته، وتوفى بسبب تدهور حالته الصحية.

ضبط المتهمين

ولم يتمكن المتهمون مرتكبي الواقعة من الهروب عقب تنفيذ الجريمة، فتمكن رجال الشرطة من القبض على المتهمين، وأخطر اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية، وقررت النيابة تشريح الجثة والتصريح بدفنها، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وتجري جهات التحقيقات تحقيقاتها فى تلك الواقعة.