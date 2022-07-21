إصابة مواطن بطلق ناري في الرأس أثناء مشاجرة بأسيوط

أصيب شخص بطلق ناري في الرأس، أثناء مشاجرة بسبب لعب الأطفال في قرية «النخيلة»، التابعة لمركز ومدينة أبوتيج، في محافظة أسيوط، حيث تم نقله إلى المستشفى في حالة حرجة، وتم تحرير المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات المتبعة.

إخطار مديرية أمن أسيوط بالواقعة

تلقى اللواء عمر السويفي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطاراً من شرطة النجدة، يفيد بوصول بلاغ من الأهالي إلى مركز شرطة أبوتيج بوقوع مشاجرة، أسفرت عن إصابة أحد الأشخاص بطلق ناري في الرأس.

وعلى الفور، انتقلت قوات الشرطة والإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين إصابة المدعو «س. ف.»، بطلق ناري في الرأس، إثر مشاجرة وقعت بسبب لهو الأطفال في قرية «النخيلة»، التابعة لمركز ومدينة أبوتيج، وعلى الفور تم نقل المصاب إلى المستشفى لخطورة حالته، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم والسلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة.

مصرع سيدة واصابة 8 فى مشاجرة بأسيوط

وشهدت محافظة أسيوط، في وقت سابق أمس، مصرع سيدة شابة، تبلغ من العمر حوالي 30 سنة، وإصابة 8 أشخاص، في مشاجرة بالأسلحة النارية بين أبناء عمومة بقرية «كوم المنصورة»، بدائرة مركز أبنوب.

تلقى مدير أمن أسيوط إخطاراً بالواقعة من إدارة شرطة النجدة، وعلى الفور انتقل إلى موقع البلاغ قوات من الشرطة ومأمور مركز أبنوب، وتبين إصابة سيدة بطلق ناري، لفظت أنفاسها قبل وصولها للمستشفى، وإصابة 8 أشخاص أبناء عمومة، تم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى، وتحويل المصابين للمستشفى الجامعي.