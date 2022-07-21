أول تعليق من أكرم حسني بعد اتهامه بسرقة «للي»: «مش محتاج أعمل رصيد لنفسي»

علق الفنان أكرم حسني عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، على اتهام الشاعر عادل صابر له بسرقة كلمات أغنية «للي» التي يتعاون فيها مع الفنان محمد منير، من أحد مؤلفاته الشعرية التي كتبها منذ فترة.

وكتب أكرم حسني قائلا: «قريت من شوية بوست بيتهمني بسرقة كلمات أغنية (للي) من شاعر من جنوب مصر الحبيبة، وبعدها أكتر من صحفي كلمني بيطلب مني رد علي الاتهام ده ، خلوني أوضح كذا نقطة».

تعليق أكرم حسني على سرقة أغنية «للي»

وتابع «حسني»: «كل الحب و الاحترام والتقدير لكل موهبة فنية بتقدم فن يحترم الجمهور، وجنوب مصر خرجت لينا شعراء وأدباء كتير على رأسهم الخال الأبنودي رحمة الله عليه، ثانيا، أنا أؤمن بحقوق الملكية الفكرية كما أؤمن بأن السرقة الفنية تصنع نجاحًا مؤقتًا».

وأضاف «حسني» في منشوره عبر «فيسبوك»: «تشابه جملة من الأغنية التي تتكون من 12 بيت مع جملة للشاعر لا يعني السرقة، وإنما توارد الأفكار أمر طبيعي، لما كتبت الأغنية كانت مكونة من 20 بيت اختار منهم الكينج 12، وتم تسجيلهم ومعتقدتش اللي كتب 20 بيت هتقف معاه في جملة عشان يسرقها».

«حسني»: مش محتاج أسرق عشان أعمل رصيد لنفسي

واستطرد الفنان ردًا على اتهامه بالسرقة: «أنا بكتب أغاني بقالي أكتر من 8 سنين من خلال برامج ومسلسلات وأعمال فنية قدمتها، وكنت على سبيل المثال في أغاني برنامج أبو حفيظة قبل ما بستخدم لحن أي أغنية في البرنامج برجع لجمعية المؤلفين والملحنين وأسدد الرسوم حفظًا لأصحاب حقوق الملكية الفكرية، اللي يعمل كده بيتهيألي صعب يحط نفسه في موقف زي ده، أنا مهنتي الأساسية ممثل وبحب صناعة الأغاني من باب الهواية، فأنا مش محتاج أسرق عشان أعمل رصيد لنفسي كشاعر، أنا بعمل ده بحب».

واختتم أكرم حسني حديثه، قائلًا: «وأخيرًا، أنا كتبت البوست ده مش دفاعًا عن نفسي ولكن لاحترامي للجمهور المحترم اللي بيثق فيا فحبيت أوضح له، أشكركم وآسف على الإطالة».