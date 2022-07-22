أمير طعيمة يدعم أكرم حسني بعد اتهامه بسرقة أغنية «للي»: توارد خواطر

أعلن الشاعر الغنائي أمير طعيمة، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، دعمه للفنان تامر حسني بعد أن اتهمه أحد الشعراء بسرقة أغنية «للي» التي يتعاون فيها مع الفنان محمد منير.

وكتب أمير طعيمة، قائلًا: «شهادتي في أكرم مجروحة، بس هو فنان حقيقي ومحترم وموهوب بشكل مش طبيعي في أكثر من مجال، أنا شخصيًا دورت على الديوان اللي المفروض في تشابه بينه وبين كلمتين أو تلاتة في الأغنية، وفعلا مش لاقيه على جوجل، وده يؤكد أن أكرم لم يقرأه ولو بالصدفة أو اتأثر بيه مثلًا».

وأضاف «طعيمة»: «الموضوع واضح أنه توارد خواطر خاصة لعدم وجود البيت اللي عليه خلاف في أي مكان، وبلوم بعض الصحفيين اللي استخدموا لفظ سرقة بدون بحث وتحقق، وأصلا لأن ده لا يجوز مع فنان موهوب زي أكرم».

واختتم «طعيمة» حديثه: «مبروك يا أكرم على شغلك الحلو، واستمر لأنك فعلًا فنان كبير ومحترم».

شاعر يتهم أكرم حسني بسرقة كلمات أغنيه «للي»

واتهم الشاعر عادل صابر عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك منشور يتهم فيه أكرم حسني بسرقة أغنيه «للي» منه، ليرد أكرم حسني منذ ساعات قليلة أيضا من خلال حساباته على «السوشيال ميديا» ينفي فيه كلام الشاعر.

والأغنيه من كلمات وألحان أكرم حسني، وتوزيع أمير محروس وطرحها الكينج محمد منير عبر اليوتيوب، ونالت إشادات وإعجاب جمهور الكينج محمد منير.

ويذكر أن محمد منير، أحيا مساء الجمعة الماضية، حفلًا غنائيًا ناجحًا في الإسكندرية، بعد غياب 10 سنوات، ورفع الحفل لافتة كامل العدد ومن أبرز لقطات الحفل بكاء منير خلال الحفل بعد تذكره أصدقائه الذين رحلوا منذ فتره وجيزة.