سعر كرتونة البيض اليوم الجمعة 22-7-2022 في مصر

يشغل سعر طبق وكرتونة البيض، بال ربات المنازل، وذلك لكونه منتج هام في المطبخ حيث يتم استخدامه في العديد من الوجبات والأطعمة وتحضير الحلويات.

وتستعرض «الوطن»، سعر كرتونة البيض، اليوم الجمعة الموافق 22 يوليو، في إطار حرصها على تقديم ما يبحث عنه القراء بشكل يومي.

سعر كرتونة البيض اليوم

وقال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ هناك استقرارا في أسعار البيض بالأسواق منذ فترة.

وجاءت الأسعار وفق ما ذكرها عبدالعزيز السيد، كما يلي:

- يصل سعر الكرتونة الواحدة من البيض في الأسواق والمحلات التجارية اليوم الجمعة الموافق 22 يوليو في المزارع إلى قيمة مالية تتراوح بين 58 و60 جنيهًا.

- ويصل البيض للمستهلك بسعر يتراوح بين 63 و65 جنيهًا للكرتونة.

- وتراوح سعر طبق البيض الأحمر بين 57 و59 جنيهًا في المزرعة اليوم الجمعة الموافق 22 يوليو، ليصل للمستهلك بسعر 65 جنيهًا تقريبا.

- كما جاء سعر طبق كرتونة البيض البلدي اليوم الجمعة الموافق 22 يوليو ليصل من المزرعة للمستهلك بقيمة مالية تتراوح بين 65 و70 جنيهًا.

سعر البيض في الأسواق

- كما وصل سعر كرتونة البيض الأبيض والأحمر في الأسواق اليوم الجمعة الموافق 22 يوليو التي تحتوي على 30 بيضة إلى قيمة مالية تتراوح بين 70 و75 جنيهًا.

وسجل سعر كرتونة البيض البلدي التي تتكون من 20 بيضة اليوم الخميس الموافق 21 يوليو الحالي نحو 50 جنيهًا.