وقف عضوية فيصل الجمال أمين صندوق حزب الوفد لارتكابه مخالفات مالية

أصدر الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس الوفد، قرارا رقم 341 لسنة 2022، بوقف عضوية فيصل الجمال أمين صندوق حزب الوفد، لحين الانتهاء من تحقيقات النيابة العامة، والتصرف فيها تصارف نهائي، في الوقائع المبلغ عنها، لاتهامه بارتكاب مخالفات مالية، تمثل إهدارا لأموال الحزب وجريدته.

قرار رئيس حزب الوفد

أوضح حزب الوفد في بيان له، أنه إيماء إلى قرار رئيس حزب الوفد رقم 292 الصادر في 9 إبريل الماضي، والمنشور بالمركز الإعلامي للحزب، بمخاطبة أمين الصندوق المحاسب فيصل الجمال، بتقديم مركز مالي عن عام 2018، وحتى تاريخ 11 مارس 2022، إلا أنه لم يقدمه حتى تاريخه.

مقابلة المحاسب إبراهيم شعبان

وتضمن القرار دعوة أمين صندوق حزب الوفد، خلال أسبوع من تاريخه إلى مقابلة المحاسب إبراهيم شعبان، الذي يقوم بمراجعة المركز المالي للحزب وميزانيته من عام 2018 وحتى 11 مارس 2022، كذلك الجريدة والبوابة الإلكترونية، بالاشتراك مع المدير المالي للحزب.