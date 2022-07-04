رئيس حزب الوفد: 1919 و30 يونيو تعبران عن المفهوم السياسي للثورة

قدم الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، التهنئة إلى جموع الشعب المصري والوفديين، بمناسبة الذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو، التي نجحت في تحقيق أهدافها و إعادة مصر للمصريين.

حزب الوفد يحتفل بـ30 يونيو

وقال يمامة، خلال فاعليات احتفال حزب الوفد بذكرى ثورة 30 يونيو، بمقر الحزب الرئيسي، إن 30 يونيو عزيزة على المصريين، فهي الثورة الأكثر شعبية بعد 1919، مشيرا إلى أن 1919، و30 يونيو هما الثورتان الشعبيتان في العصر الحديث.

وأضاف رئيس حزب الوفد، أن الثورة بمفهومها السياسي تتوافق مع ثورتي 1919 و30 يونيو، لأن الشعب خرج في ربوع مصر عندما اشتدت الأزمة السياسية والاقتصادية والأمنية، مطالبا برحيل النظام القائم، والدعوة إلى انتخابات رئاسية جديدة.

رئيس حزب الوفد: الجيش استجاب للشعب

وتابع يمامه: «في نفس اليوم استجاب الجيش للشعب وأعطى مهلة 48 ساعة، ثم اجتماع الثالث من يوليو، وهو الاجتماع الشهير الذي ضم قيادات البلد وقتها، وتم تكليف رئيس المحكمة الدستورية برئاسة مصر، ومن تاريخها ونحن نعيش في أمان، وأن ثورة 30 يونيو مشروع اقتصادي وسياسي ناجح وذلك ما تعبر عنه الجمهورية الجديدة».

أشار رئيس حزب الوفد، إلى أنه اقترح ذكر الزعيم والقائد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بجانب زعماء مصر، فهو زعيم الثورة التي خرج فيها الشعب المصري في الثلاثين من يونيو، في أول تعديل دستوري قادم، فالزعيم السيسي قدم الكثير، ولكن أعظم ما قدمه هو أنه قاد الثورة باسم الجيش المصري العظيم.

وأشاد يمامة، بالدور العربي في دعم ثورة 30 يونيو قائلا: «لولا الدعم العربي الذي كان على كافة الأصعدة سواء المادية أو السياسية لم تكن لتنجح ثورة 30 يونيو».

مختار: نعمل على تنفيذ مشروع الـ1000 كادر تنظيمي

من جانبه رحب اللواء جمال مختار، مدير معهد الدراسات السياسية بحزب الوفد، بالحضور في ندوة صالون الوفد الثقافي والتي تقام تحت عنوان «رؤى نحو الجمهورية الجديدة»، وذلك للاحتفال بثورة 30 يونيو، قائلا: «مرحبا بكم في بيت الأمة وكل عام وأنتم بخير مناسبة ثورة 30 يونيو المجيدة».

وأضاف مدير معهد الدراسات السياسية، أن هناك تكليف من الدكتور عبد السند يمامة ،رئيس الوفد للمعهد، بالبدء في تجهيزات إطلاق وتنفيذ مشروع الـ1000 كادر تنظيمي، والذي كان يعكف على تنفيذه أثناء توليه عمادة المعهد.

وقال مدير معهد الدراسات السياسية، إن الهدف مشروع الـ1000 كادر تنظيمي هو إعادة تأهيل كوادر الحزب من الشباب وجيل الوسط عن طريق ترشيح من اللجان العامة بالمحافظات واللجان النوعية المتخصصة، بهدف تنمية قدراتهم في التنظيمات السياسية وإدارة الحملات الانتخابية.

وأكد مدير معهد الدراسات السياسية بالحزب، أن المعهد قام بالإشراف على إعداد ورقة عمل الحوار الوطني، مشيدا بدور الدولة المصرية في التصدي للشائعات التي تقوم بها كتاب جماعة الإخوان المسلمين خلال الفترة الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، مشيرا إلي أن التصدي من قبل الدولة كان أمرا محمودا لإظهار الحقائق أمام الرأي العام وكشف كذب هذه الجماعة.

ويحاضر في الندوة المفكر السياسي الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية والدكتور هاني سري الدين، نائب رئيس الوفد ورئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، والدكتور أحمد الشحات، مدير مركز شاف للدراسات المستقبلية والكاتب الصحفي عزت إبراهيم، رئيس تحرير الأهرام ويكلي وعضو المجلس القومي لحقوق الانسان، ويدير النقاش الكاتب الصحفي شريف عارف، المستشار الإعلامي لحزب الوفد.