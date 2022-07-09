رئيس حزب الوفد: الإفراج عن 1270 نزيلا هدية من الرئيس السيسي لذويهم

علَّق الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، على قرار الإفراج عن 1270 من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، قائلا إن الإفراج الرئاسي يستند إلى الدستور، ومن حق رئيس الجمهورية بالنسبة للعفو عن العقوبات بقرار منه وبالنسبة للعفو عن الجرائم تحتاج لتشريع.

المفرج عنهم متوافق في شأنهم ضوابط الإفراج

وأضاف «يمامة»، خلال اتصال هاتفي على شاشة extra news، أن 1270 نزيلا المفرج عنهم أمضوا مدة معينة من العقوبة الصادر بها حكم جنائي متوافق في شأنهم ضوابط الإفراج من حيث الالتزام من السلوك والجرائم التي يجوز بها الإفراج.

ولفت إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حرص على تقديم هدية وتشجيع للنزلاء بأن يلتزموا السلوك الصحيح حتى يكون لهم فرصة للإفراج، لافتا إلى أن هذا الإفراج مرتبط بحسن السير والسلوك والجرائم التي يجوز بها الإفراج وهو من شأنه نشر البهجة لأهل المفرج عنهم والنزلاء.

ما هو العفو العام؟

وأفاد بأنه يجوز لرئيس الجمهورية العفو عن هذا الجزاء ويدخل ضمن سلطاته وفقا للدستور، وهناك عفو عام يتعلق بالجريمة نفسها وهذه تحتاج إلى تشريع يصدر، ومثل هذه التشريعات تكون عقب نوع من التصالح وهناك فرق بين الاثنين.