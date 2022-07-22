«صحة النواب»: زيادة ميزانية البحث العلمي 3 أضعاف

قالت الدكتورة إيناس عبدالحليم، وكيلة لجنة الصحة بمجلس النواب وأستاذ علاج الأورام بكلية الطب جامعة المنصورة، إن ميزانية البحث العلمي زادت في الوقت الحالي لثلاثة أضعاف ما كانت عليه في الدورة البرلمان الماضية، وميزانية الصحة بلغت 137 مليار جنيه بالإضافة إلى زيادةميزانية التعليم.

وأكدت «عبدالحليم»، أن لجنة الصحة أصدرت قانون التأمين الصحي الشامل وقانون التجارب السريرية وقانون هيئة الدواء وقانون هيئة الشراء الموحد والذي خرج على أكمل وجه وهو ملموس وأحدث فروق عديدة في كل الأدوية والمستلزمات الطبية كما تم إضافة بنود متعلقة المخازن: «كانت فيه مشكلة في التخزين».

نقل تكنولوجيا وتوطين صناعة أدوية علاج الأورام

جاء ذلك خلال مشاركتها في حلقة نقاشية بعنوان «نقل تكنولوجيا وتوطين صناعة أدوية علاج الأورام في جمهورية مصر العربية» على هامش المؤتمر الدولي الحادي عشر لأمراض الجهاز الهضمي والكبد والأورام والمسالك، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية بحضور كل من الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة والدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية واللواء طبيب بهاء زيدان، رئيس هيئة الشراء الموحد والامداد والتموين ، والدكتور هشام الغزالي، أستاذ علاج الأورام بكلية الطب جامعة عين شمس.

وأوضحت أنه جرى إصدار قانون لحفظ وتأمين الأدوية من ناحية السوشيال ميديا يجرم لمجرد الإعلان عن دواء: «اللي بيعمل دواء لازم يكون متخصص»، كما تم صدور قانون للأبطاء وحمايتهم كنتيجة للوباء وقانون صندوق الأوبئة والطوارئ للأطباء الجدد حتى يحصلوا على معاش منه وقانون البلازما ومشتقات البلازما الذي سهل والتصدير وعمل مشتقات ويضم مواد تحمي المتبرع.

صدور قانون المجلس الصحي

وأوضحت الدكتورة إيناس عبدالحليم، أنه جرى إصدار قانون المجلس الصحي المصري وقانون المسؤلية الطبية الذي ينظم القضايا التي ترفع على كل طبيب.

ونظمت جامعة عين شمس، حلقة نقاشية بعنوان «نقل تكنولوجيا وتوطين صناعة أدوية علاج الأورام في جمهورية مصر العربية» على هامش المؤتمر الدولي الحادي عشر لأمراض الجهاز الهضمي والكبد والأورام والمسالك.