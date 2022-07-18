خطوات استخراج بطاقة التأمين الصحي لأطباء التكليف الجدد في الدقلهية

قال الدكتور أسامة الشحات، نقيب أطباء الدقهلية، إنه جرى التنسيق مع إدارة اللجان بالتأمين الصحي لعقد لجنة خاصة بتوقيع الكشف الطبي بنقابه أطباء الدقهلية لاستخراج بطاقة التأمين الصحي لأطباء التكليف الجدد والأطباء العاملين وكذلك أصحاب المعاشات الذين لم يسبق لهم استخراج بطاقه التأمين الصحي، للتسيير عليهم.

الشحات: 25 يوليو عقد لجنة التأمين الصحي بالنقابة

وأضاف الشحات لـ«الوطن» أن اللجنة الخاصة باستخراج بطاقة التأمين الصحي للأطباء وكذلك دفعة التكليف الجديدة من الأطباء ستكون بنادي الأطباء بطلخا يوم الإثنين 25 يوليو 2022

خطوات استخراج بطاقة التأمين الصحي ‏من خلال النقابة

1 - يستلم الطبيب استمارة الكشف الطبي 111 وكذلك استمارة الحصر من نادي الأطباء بطلخا من 10 صباحا الي 10 مساء مع دفع رسوم الاستمارات وقدرها 15 جنيها الاستمارة ومبلغ 350 قيمه الكشف الطبي.

2 - يتم ختم استمارة الكشف واستمارة الحصر من جهة العمل للأطباء العاملين.

3 - يتوجه الطبيب إلى نادي الأطباء بطلخا لتقديم الآتي:

استمارة الكشف الطبي 111 واستمارة الحصر بعد ختمهم.

صورة البطاقة الشخصية.

صورة شهادة الميلاد.

عدد 3 صور شخصية.

4 - يقوم الطبيب بإجراء الكشف الطبي يوم الإثنين 25 يوليو 2022 بنادي الأطباء بطلخا.

5 - بخصوص الأطباء علي المعاش بقطاع الجامعة أو الصحة والقطاعات الأخرى المختلفة

فقط المطلوب الاتي:

1 - صوره البطاقة الشخصية

2 - صوره شهادة الميلاد

3 - صور شخصية

تقدم هذه الأوراق بنادي الأطباء بطلخا من 10 صبا إلى 9 مساء يوميا ، وهذا غير مرتبط بمواعيد وأيام اللجنة الطبية

6- يقوم الطبيب باستلام بطاقة التأمين الصحي من نادي الأطباء بطلخا بعد تجهيزها بواسطة النقابة وذلك للأطباء العاملين في المنصورة وطلخا ونبروه ودكرنس وبني عبيد، أما الأطباء العاملين في جهات العمل الأخرى يستلم الطبيب الأوراق استمارة الكشف جاهزة مع باقي الأوراق لاستخراجها من التأمين الصحي الموجود في المدينة التابع لها.