مصرع 4 شباب بحادث تصادم سيارتين بالطريق الساحلي بكفر الشيخ

وقع حادث سير مروع، عبر الطريق الدولي الساحلي ببلطيم، بمحافظة كفر الشيخ ، إثر تصادم سيارتين أحدهما ملاكي، والأخرى كانت سيارة «جامبو» محملة بطماطم، ما أسفر الحادث عن مصرع 4 أشخاص، حيث لفظ ثلاثة أشخاص من بينهم مصرعهما على الفور، وتم نقل الرابع عن طريق سيارة إسعاف إلى مستشفى بلطيم النموذجي، وتوفى عقب وصولة لخطورة حالته.

إخطار بالواقعة

وكان اللواء أشرف صلاح درويش ، مدير أمن كفر الشيخ ، واللواء خالد المحمدي ، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية ، قد تلقا إخطار من مأمور مركز شرطة بلطيم يفيد بتصادم سيارتين مع بعضهم البعض بمدخل مصيف بلطيم مما نتج عن الحادث مصرع 4 شباب ، وتم نقل الجثامين للمتوفيين إلي المستشفى العام تحت تصرف جهات التحقيق.

المتوفيين بالحادث

وقد خلف الحادث مصرع كلاً من ، ع . م ، 18 عاماً، من كفر الشيخ، و ز . ب ، 18 عاماً، ويقيم بقرية دقلت ، بالمحافظة، و ع ، ي ، 18 عاماً، و أ . ز ، 18 عاماً، وتم نقل الججثامين إلي مستشفى العام وتوفوا جميعهم جراء وقوع الحادث.

المحافظ يتابع الحادث

ومن جانبه ، أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ الإقليم، بسرعة الانتقال لموقع الحادث، وتم نقل الجثامين لمشرحة مستشفى بلطيم النموذجي، رفع السيارتين، والعرض جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في ملابسات الواقعة.