مصرع شخص وإصابة 12 في انقلاب ميكروباص على الطريق الدولي بكفر الشيخ

لقي شخص مصرعه وأصيب 12 آخرون، إثر انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الدولي الساحلي بالقرب من مدينة برج البرلس، في محافظة كفر الشيخ، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بلطيم المركزي وتحرير محضر بالشرطة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأكد مصدر طبي مسؤول أن الشخص الذي لقي مصرعه في حادث انقلاب سيارة ميكروباص يُدعى «صلاح محمد عاشور»، 30 سنة، من برج البرلس، مشيراً إلى أنه جرى وضع جثمانه في مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، بينما أسفر الحادث عن إصابة 11 شخصاً آخرين.

وأضاف المصدر في تصريحات لـ«الوطن» أن المصابين تتنوع إصاباتهم ما بين كسور وجروح وكدمات وسحجات في الجسم بأكمله، موضحاً أنه يجري تقديم الدعم الطبي اللازم للمصابين داخل استقبال مستشفى بلطيم المركزي، حيث جرى استدعاء أطباء الاستقبال والطوارئ لسرعة إسعاف المصابين.

الدفع بـ7 سيارات إسعاف لنقل المصابين للمستشفى

وأشار المصدر إلى أنه فور تلقي غرفة عمليات مديرية الصحة والطوارئ بلاغ بالحادث الذي وقع بالطريق الدولي الساحلي بالقرب من برج البرلس، وجرى تحريك نحو 7 سيارات إسعاف من مرفق إسعاف بلطيم والمرافق المجاورة تحت قيادة الدكتور أحمد الجنزوري، مدير مرفق الإسعاف، الذي اشرف على نقل المصابين إلى المستشفى.

وجرى تحرير محضر بالواقعة حيث انتقلت قوات الشرطة إلى المكان لتسيير الحركة المرورية، بينما يتواجد اهالي المتوفي والمصابين أمام المستشفى للإطمئنان على ذويهم.

عضو النواب يؤكد استقرار حالة المصابين

وأكد النائب يونس عبدالرازق، عضو مجلس النواب، أن الحادث أسفر عن حالة وفاة واحدة، بينما يتواجد 12 مصاباً في المستشفى، حالاتهم مستقرة، مشيراً إلى ان السيارة الميكروباص كانت في طريقها إلى الحامول من محافظة الإسكندرية.