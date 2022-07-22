إصابة 6 أشخاص في 3 حوادث مرورية متفرقة بالإسماعيلية

أصيب شخصين فجر اليوم الجمعة جراء اصطدام سيارة ملاكي بـ«توك توك» قرب مركز ومدينة التل الكبير، وجرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتلقى اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد تصادم سيارة ملاكي تحمل لوحات معدنية رقم ر م ع 2817 مع توك توك بدون لوحات معدنية بنزلة منطقة التل الصغير.

انتقال سيارات الإسعاف

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش بسيارتي إسعاف نقلت المصابين الي مستشفي التل الكبير المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وقالت المصادر طبية أن الإصابات اختلفت بين بسم اشتباه كسور مختلفة في أنحاء الجسم وكدمات وسحجات في الجسم وجروح قطعية في الرأس والوجه.

إصابة شخصين في تصادم سيارة مع دراجة نارية في الإسماعيلية

وأصيب شخصين فجر اليوم جراء تصادم سيارة ملاكي مع دراجة نارية بدون لوحات معدنية قرب قرية أبو سلطان التابعة لمركز ومدينة فايد.

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بسيارتي إسعاف نقلت المصابين إلى مجمع الإسماعيلية الطبي مصابين بكسور مختلفة وجروح في مختلف أنحاء الجسم وفي حالة مستقرة.

وقالت المصادر إن الحادث أسفر عن إصابة محمود محمد عبد الله مقيم بقرية أبو عطوة 28 سنة وعلي كمال سيد حسن 27 سنة مقيم بنفس العنوان.

وأكدت المصادر الطبية أنه تم إجراء الطوارئ اللازمة لكافة المصابين وهم في حالة صحية مستقرة ومن المفترض خروجهم خلال الساعات القليلة المقبلة.

انقلاب سيارة ملاكي

في سياق منفصل، أصيب شخصين بإصابات مختلفة جراء انقلاب سيارة ملاكي علي طريق الإسماعيلية 36 الحربي نقلو على إثره إلى مجمع الإسماعيلية الطبي.

وتلقى اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد انقلاب سيارة تحمل لوحات معدنية رقم ط ل ص 5493 علي طريق 36 الحربي قرب كيلو 41.

انتقال سيارات الإسعاف ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش بسيارتي إسعاف نقلت المصابين الي مجمع الإسماعيلية الطبي لتلقي العلاج اللازم.

وقالت المصادر إن المصابين هما م.م.ا 27 سنة مقيم الصالحية وع.خ.أ 24 سنة مقيمة بنفس العنوان بمركز الصالحية في محافظة الشرقية.