ضبط المتهم بقتل زوجته في الإسماعيلية.. هشم رأسها حتى الموت

ألقت وحدة مباحث قسم شرطة ثاني الإسماعيلية، برئاسة المقدم حازم حسام، قبل قليل، القبض على الزوج المتهم بقتل زوجته في مدينة الإسماعيلية، اليوم الخميس، بعد ساعات على ارتكابه جريمته بالتعدي عليها بالضرب حتى هشم رأسها.

وشكلت المباحث الجنائية فريق بحث بإشراف اللواء طلعت عبدالهادي، مدير مباحث الإسماعيلية، والعميد محمد صلاح، رئيس مباحث المديرية، للتوصل إلى مرتكب الواقعة، بعد العثور على جثة السيدة غارقة في دمائها داخل شقتها بمنطقة حي السلام.

التوصل للجاني

وتوصلت تحريات المباحث الجنائية إلى أن زوج المجني عليها وراء ارتكاب الواقعة مساء أمس الأربعاء، وحاول الهرب، إلا أنه تم ضبطه في مدينة الإسماعيلية.

وبحسب المصادر الأمنية فإن خلافاً نشب بين الزوج وزوجته، تطور للاعتداء عليها بالضرب، مما تسبب لها في إصابات مختلفة أدت إلى وفاتها.

هشم رأسها وأصابها بنزيف داخلي

وأكدت مصادر طبية أن المصابة وصلت إلى مجمع الإسماعيلية الطبي مصابة بنزيف داخلي وغيبوبة تامة، توفيت على اثرها على الفور، وتم إيداعها مشرحة المستشفى.

وأضافت المصادر الأمنية أنه تم تحرير محضر بالواقعة، وأمرت جهات التحقيق بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان، وإنهاء تقرير الصفة التشريحية للمتوفية لمعرفة سبب الوفاة.

اعتراف المتهم بقتل زوجته

واعترف المتهم بارتكاب الواقعة، واعتدائه على زوجته بالضرب، والتسبب في الإصابات المذكورة بها، بسبب خلافات أسرية نشبت بينهما خلال الفترة الماضية.

وحررت الشرطة المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات في الواقعة، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تشريح الجثمان وتسليمه إلى ذويه مساء اليوم الخميس لدفنه.