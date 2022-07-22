محامي شيرين عبدالوهاب: نصحتها بالبعد عن الإعلام والتركيز في عملها

كشف ياسر قطنوش محامي الفنانة شيرين عبدالوهاب تفاصيل البلاغ الذي قدمه بناء على توكيل الفنانة شيرين عبدالوهاب له، مشيرًا إلى أنه وضع خطة عمل مع شيرين عبدالوهاب، حيث نصحها أن تركز في عملها بشكل تام، وتترك له الإجراءات والأمور القانونية وستغلق صفحة الخلافات، وأن يكون لديها ثقة في القضاء المصري والمحامي الخاص بها.

وأوضح «قطنوش» خلال تصريحات تلفزيونية أن شيرين عبدالوهاب ستركز في عملها الفني خلال الفترة القادمة، مضيفًا: «كفاية كده إعلام ونركز بقا في شغلنا وهي تركز في شغلها».

«لسه بنستكشف وعندنا وقائع كتيرة»

وعن تفاصيل البلاغ الذي تقدم به ضد زوج شيرين السابق حسام حبيب قال قطنوش: «إحنا لسه بنستكشف واحنا عندنا مجموعة وقائع كتير ومجموعة مخالفات كتير، وإحنا أول بلاغ كان بخصوص السيارة اللي طالعة من حسابها برقم 3 ملايين و250 ألف، وتم تحويلها من حسابها الشخصي لصالات السيارات وكان من المفترض أن تخرج المبايعة باسمها في المرور، وأن ما حدث هو أن زوجها أخذ السيارة وسجلها باسمه ورفض ارجاعها أو دفع الأموال».