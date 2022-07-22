اليوم.. تامر حسني يحتفل بإطلاق ألبومه الغنائي الجديد «عشأنجي»

يستعد الفنان تامر حسني، مساء اليوم الجمعة، للقاء جمهوره في حفل غنائي كبير سيتم إقامته في مدينة العلمين الجديدة ليطلق من خلاله ألبومه الغنائي الجديد الذي يحمل اسم «عشأنجي».

ومن المنتظر أن الحفل الغنائي الخاص بالفنان تامر حسني سيشهد حضور عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين المشاركين في صناعة ألبومه الغنائي الجديد «عشأنجي» للاحتفال بإطلاقه.

تامر حسني يحتفل بإطلاق ألبومه الجديد

وشارك في صناعة ألبوم عشأنجى للفنان تامر حسني عدد كبير منهم أحمد حسن راؤول ومحمود الخيامي وأحمد المالكي ومحمد القاياتي وبلال سرور ومحمد حمزة ومحمود عليم ومودى منير.

يذكر أن تذاكر حفل حسني كانت عبارة عن أربع فئات الفئة الأولى بمبلغ 3500 جنيه والثانية بمبلغ 1800 جنيه والثالثة 750 جنيها والرابعة 500 جنيه.

آخر أعمال تامر حسني

أما عن آخر الأعمال التي قدمها الفنان تامر حسني فيعرض له خلال هذه الفترة فيلم بحبك والذي شارك فيه بجانب هنا الزاهد وهدى المفتى وحمدى الميرغني ومدحت تيخا وعزت زين وفرح الزاهد ومنة المصري وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف وإخراج تامر حسني.

وتم طرح أغنية خاصة من الفيلم لـ تامر حسني بعنوان هدلعني وهي من كلمات تامر حسين وألحان تامر حسني ومودي منير وتوزيع جيزو ووصلت نسبة مشاهدة الأغنية حتى الآن على موقع الفيديوهات الشهير إلى 16 مليون مشاهدة وتقول كلماتها ..

لو سمحتم ثانية

إحنا في دنيا فانية

وفي زمن لو احتاجت فيه

احتاجت فيه إيد تدفيك ابقى امسك إيدك الثانية

ومن النهارده هادلعني

هاخرج معايا وأمتعني

وانطلبت إني أتكلم

هاتكلم وأنا هاسمعني