نجل مها أحمد يحتفل بعيد ميلادها.. والفنانة تستعين بـ«الخرزة الزرقاء» فيديو

احتفل عادل مجدي كامل، نجل الفنانة مها أحمد، بعيد ميلادها وذلك من خلال تجهيز مفاجأة لها بإحضاره تورتة مزينة بعددا من الشموع، خلال تواجد الأسرة بـ فيلا الساحل الشمالي، وشارك مقربون في أداء الأغنية الخاصة بعيد الميلاد.

ابن مها أحمد يحتفل بعيد ميلادها في الساحل الشمالي

وعبرت مها أحمد، عن سعادتها بمفاجأة نجلها عادل، من خلال نشر مقطع فيديو عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، مع حرصها على وضع ثلاث خرزات زرقاء اللون، في إشارة منها لمنع الحسد.

وعلّقت على الفيديو قائلة: «قلبي قلبي يادولة، أحلى مفاجأة وأنا في الساحل، وأحلى عيد ميلاد».

مجدي كامل لـ زوجته: «عِشرة عمري الجدعة»

وكان الفنان مجدي كامل، قد نشر صورة تجمعه وزوجته مها أحمد، عبر حسابه بـ«إنستجرام»، مهنئًا إياه بعيد ميلادها، معلقًا عليها: «كل سنة وإنتِ طيبة يا مها وعقبال مليون سنة».

ووصفها بأنها السند له في الحياة قائلا: «عِشرة العمر، الجدعة وبنت البلد، الزوجة والصديقة والسند والضهر، كل سنة وإنتِ منورة الدنيا من أحسن لـ أحسن، لولاكي ماكنت أنا».