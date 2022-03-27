مها أحمد تغازل أحمد السقا بعد عام من الخلاف: «رمضان داخل وأنا عاوزة الهدية»

انتهى الخلاف بين الفنانة مها أحمد والفنان أحمد السقا، بعد فترة من الخصام والغضب بين الطرفين منذ عيد الفطر المبارك، يبدو أن الأحوال تبدلت، وتحول الخلاف إلى صلح، فنشرت مها أحمد صورة لها تجمعها بأحمد السقا من داخل السيارة.

وعلقت مها أحمد على الصورة كاتبة: «يا أحمد يا سقا فين هدية عيد الام خلى بالك داخل علينا رمضان هتبقى هدية عيد الأم.. ويا ميش رمضان انت حر كل سنة وانت طيب يا قلب أختك ورمضان كريم».

خلاف مها أحمد وأحمد السقا

وكان الخلاف بدأ بين الثنائي بعد عرض مسلسل «نسل الأغراب» برمضان الماضي، وكتبت وقتها مها أحمد: «عوضي على الله، دى الجملة اللى دايما بقولها لما اتصدم في أشخاص.. الحكاية يا سادة نجمين عملوا مسلسل و اتنجمت عليهم بنوتة لسه ألف باء تمثيل، واديتهم على قفاهم وركبت عليهم، إلى أن أصبحت بطلة المسلسل وبطلة الدعاية للمسلسل، وهما راضيين رغم إن طول عمرهم مبيعملوش كده مع أي زميلة لهم أقربها أنا».

وأضافت: «النجم الأولاني بينى وبينه عيش وملح وزمالة.. رشحت في مسلسل بطولته وكان بيقنعني بدور ولما وافقت بعتولي دور تاني معرفوش، دور متعملوش واحدة مبتدئة، المفروض أنه عارف قيمتى الفنية وعارف إنى إضافة له، اتهرب مني وموقفش جنبى وباعني رغم إن الكل عارف إنى زي أخته.. ندل».

مها أحمد وخلافها مع أمير كرارة

واختمت حديثها وقتها كاتبة: «التانى كان في بداياته يتمنى يسلم عليا ويقولى يا أستاذة، نزلت من نفسى وقلتله مش هنشتغل مع بعض ما هى الحوجة مرة، رد وقالى الدور بينادي صاحبه طبعا».

وأوضحت أنها «ندمت نفسى وعشت أسود أيام حياتي عياط واكتئاب وقلت عوضي عليك يارب يمهل ولا يهمل، ابدأوا من جديد يا أوفر تمثيل ياللى مبتقروش يا كمبارس جنب النجمة، نصيحة بلاش تتشطروا على اللي كان بينكم وبينهم عيش وملح، بلاش تتشطروا على أساتذتكوا. عوضنا على الله. يارب متحوجنا لحد حتى ولو كان أقرب الناس لينا».