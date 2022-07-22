تامر حسني يزيح توم كروز من صدارة إيرادات شباك التذاكر السعودي

تصدر فيلم «بحبك» من إخراج وبطولة تامر حسني قائمة الإيرادات في شباك التذاكر السعودي، على مدار الأسبوع الماضي، وفقا للتقرير الصادر عن حساب «السينما السعودية»، على «تويتر»، وجاء فيه: «الحماس والحضور الكبير يحقق لفيلم بحبك المركز الأول في Top 5 شباك تذاكر السينما السعودية، متجاوز بالترتيب واحد من أكثر الأفلام حضور في تاريخ السينما السعودية Top Gun: Maverick».

ووجه الحساب الرسمي لـ «السينما السعودية»، تحية للفنان تامر حسني في تدوينة عبر موقع «تويتر»، تضمنت: «كالعادة أفلامك موجودة بالقائمة».

فيلم «بحبك» يتصدر الإيرادات متجاوزا «Top Gun: Maverick»

بينما تراجع فيلم «Top Gun: Maverick» للمرة الأولى إلى المركز الثاني بقائمة إيرادات السينما السعودية، وكان المركز الثالث من نصيب فيلم الرسوم المتحركة «Minions: The Rise of Gru»، وفي المركز الرابع فيلم «Bergen» عن السيرة الذاتية للمغنية التركية الشهيرة بيرجن، وتذيل فيلم الرعب «The Black Phone» القائمة في المركز الخامس.

فيلم تامر حسني يتجاوز الـ 30 مليون جنيه في مصر

فيما جاء فيلم «بحبك» للفنان تامر حسني بالمركز الثاني في قائمة إيرادات السينما المصرية، وحقق في أسبوعه الثاني بدور العرض السينمائي 12.8 مليون جنيه، ليصل إجمالي إيرادات الفيلم إلى 31.5 مليون جنيه، متفوقا على فيلم «عمهم» الذي جاء في المركز الثالث بإجمالي إيرادات 27.3 مليون جنيه، وفقا للتقرير الصادر عن شركة «دولار فيلم» للتوزيع.

ويعتبر الفيلم التجربة الإخراجية الأولى لـ تامر حسني في السينما، وذلك جانب تأليف القصة والموسيقى التصويرية، وشارك في بطولته بجانب عدد من الفنانين من بينهم هنا الزاهد، هدى المفتي وحمدي المرغني.