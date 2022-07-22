أين كان ترامب وقت اقتحام المتظاهرين للكونجرس الأمريكي؟.. مفاجأة

عُقدت قبل ساعات آخر جلسة استماع في قضية اقتحام مبنى الكونجرس الأمريكي في 6 يناير من عام 2020، من قِبل أنصار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والتي كشفت عدة مشاهد لم تكن متوقعة في هذا اليوم الذي كان عصيبا على الولايات المتحدة الأمريكية وغير مسبوق، لأنه شهد اقتحام مبنى الكابيتول من قِبل محتجين يرفضون نتائج الانتخابات الأمريكية.

والجلسة الأخيرة هي ثامن جلسة اجتماع تُعقد بشكل علني من قبل لجنة مجلس النواب للتحقيق في أعمال الشغب التي وقعت في 6 يناير، والتي لا تزال تتواصل رغم مغادرة دونالد ترامب منصبه وتولي منافسه الديمقراطي جو بايدن.

ترامب ظل 187 دقيقة يشاهد أعمال الفوضى من داخل غرفة طعام في مكتبه بالبيت الأبيض

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن رئيس لجنة التحقيق النيابية في الهجوم على الكابيتول «بيني تومبسون»، اتهم الرئيس السابق دونالد ترامب بالتقصير في أداء الواجب لفشله في التحرك لوقف الهجوم على مبنى الكابيتول.

ووثقت اللجنة كيف ظل ترامب لأكثر من 187 دقيقة في غرفة طعام صغيرة خارج المكتب البيضاوي، يشاهد العنف على شاشة التلفزيون ويرفض مناشدات مساعديه والجمهوريين في الكونجرس وأفراد الأسرة لوقف هذه الأعمال الفوضوية حتى مع استمراره في الاتصال بأعضاء مجلس الشيوخ على أمل إقناعهم بوقف التصديق على نتيجة الانتخابات الرئاسية وهزيمته.

تجاهل ترامب سيل من المناشدات لوقف تحرك أنصاره

ووجًه أعضاء الكونجرس ومساعدوه وابنته إيفانكا نداءات إلى ترامب لإنهاء أعمال العنف التي اندلعت أمامه على شاشة التلفزيون، لكن الشهود أخبروا اللجنة أن الرئيس السابق لم يتجاهلهم فحسب، بل أشار مرارًا وتكرارًا إلى أنه لا يريد فعل أي شيء.

وأظهرت الرسائل النصية والصوتية التي حصلت عليها اللجنة أن المتظاهرين المحتشدين في مبنى الكابيتول كانوا يولون اهتمامًا وثيقًا لكلمات ترامب.

وقال النائب آدم كينزينجر الجمهوري من إلينوي، الذي ساعد في قيادة جلسة الاستماع، إن الرئيس السابق، بعد أن علم بخرق الكابيتول، رفض نشر تغريدة عبر حسابه على تويتر تدعو المحتجين للهدوء.

عدم تواصل ترامب مع رؤساء أي من أجهزة إنفاذ القانون أو وكالة الأمن القومي

ومن خلال مجموعة من شهادات الشهود، أوضحت اللجنة أن دونالد ترامب لم يتواصل أبدًا مع رؤساء أي من أجهزة إنفاذ القانون أو وكالة الأمن القومي في الحكومة لطلب المساعدة وقمع أعمال العنف التي تجري عند مبنى الكابيتول.

وأظهرت لقطات أن ترامب كان يشاهد قناة فوكس نيوز من غرفة الطعام الخاصة به، وكيف كانت شرطة الكابيتول تحت الحصار، ويفوقها عدد كبير من الناس وتكافح لصد الحشود، لكن الرئيس ظل غير متأثر.