لجنة اقتحام «الكابيتول»: ترامب حاول تدمير المؤسسات الديمقراطية

شهدت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث، كان أبرزها، إعلان رئيس لجنة التحقيق النيابية بالهجوم على «الكابيتول»، أن رئيس البلاد السابق، دونالد ترامب فتح الطريق أمام الفوضى والفساد، فيما شهدت البلاد إصابة الرئيس الأمريكي، جو بايدن بفيروس كورونا رغم حصوله على 4 جرعات من التطعيمات المضادة للفيروس، كذلك شهدت البلاد، للمرة الأولى منذ نحو 10 سنوات حالة إصابة بشلل الأطفال.

وأعلن رئيس لجنة التحقيق النيابية بالهجوم على مبنى «الكابيتول»، النائب الديمقراطي، بيني تومبسون، إن رئيس البلاد السابقدونالد ترامب فتح الطريق أمام الفوضى والفساد بطريقة لا مسؤولة، مشيرا في مستهل آخر جلسة استماع علنية، إلى أن المسؤولين عن الهجوم في 6 يناير من العام الماضي يجب أن يُحاسبوا أمام القانون على ما ارتكبوه من عدوان على الديمقراطية، وفقا لما ذكرته صحيفة «الرياض» السعودية.

تومبسون: ترامب حاول تدمير مؤسسات الولايات المتحدة الديمقراطية

وأضاف تومبسون: يجب أن تكون هناك مساءلة لجميع المتورطين في الهجوم، من أدنى شخص وصولاً إلى المكتب البيضاوي. وأكد النائب الديمقراطي، أن ترامب، حاول تدمير مؤسسات الولايات المتحدة الديمقراطية، موضحا أن الرئيس السابق فتح بتهور طريقاً من الفوضى والفساد.

وفي وقت سابق، قالت النائب الديمقراطية إيلين لوريا، إن ترامب لم يقم بشيء لإيقاف أعمال الشغب، مضيفة في مقابلة على شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، إن مستشاري الرئيس السابق، لم يتوقفوا عن مطالبة ترامب بالتصرف.

رئيس اللجنة: ترامب رفض مغادرة غرفة الطعام بـ«البيت الأبيض» لوقف الحشد

ودعا تومبسون، إلى محاسبة ترامب أمام القانون، معتبرا اياه مسؤولا عن الأحداث، وأشار رئيس لجنة التحقيق النيابية، إلى أن الرئيس السابق رفض مغادرة غرفة الطعام بـ«البيت الأبيض» لوقف الحشد الذي اقتحم «الكابيتول».

وأضاف تومبسون، أن الرئيس الأمريكي السابق لم يتحرك في غضون 187 دقيقة بعد أن أمر بحزم للحشد المسلح بالقتال الشرس، فيما قال عضو في اللجنة، النائب الجمهوري آدم كيتزينجر، إن ترامب لم يفشل في اتخاذ خطوات، بل إنه اختار عدم اتخاذ أي خطوات لمنع الاقتحام.

من جانبها، قالت المتحدثة السابقة باسم الرئاسة، كايلي ماكيناني، إن ترامب كان يشاهد التلفزيون لحظة الاقتحام، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي قطاع الصحة بالولايات المتحدة الأمريكية، قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن «79 عاما»، إنه بخير وعلى رأس عمله، وذلك بعد ساعات من الإعلان عن إصابته بفيروس «كورونا»، مضيفا في تغريدة على موقع التادوينات القصيرة «تويتر»، إنه أجى اتصالا بالسناتور كيسي، وعضو الكونجرس كارترايت، والعمدة كوجنيتي وأبناء عمه في سكرانتون! لإبداء أسفه عن عدم حضور مناسبة.

وفي وقت سابق، أعلنت السيدة الأمريكية الأولى، جيل بايدن، للصحفيين خلال رحلة إلى «ميشيجان» الواقعة شمال شرقي البلاد، أن نتيجة فحصها لكورونا جاءت سلبية.

إلغاء رحلات بايدن لمدة 5 أيام على الأقل

وأعلن «البيت الأبيض» في وقت سابق، إلغاء رحلات بايدن، لمدة 5 أيام على الأقل.وكان من المقرر أن يسافر الرئيس الأمريكي إلى «ولاية بنسلفانيا» الواقعة في المنطقة الشمالية الشرقية من البلاد، في إطار جولة، تهدف إلى إحياء حظوظ الديموقراطيين المتضائلة قبل انتخابات التجديد النصفي.

وتلقى بايدن تطعيما كاملا وحصل على جرعتين معززتين، وفي وقت سابق، أعلنت الرئاسة الأمريكية، إصابة بايدن بالفيروس، وأنه يعاني من أعراض طفيفة، وسيواصل العمل لكن من العزل، فيما أشارت المتحدثة باسم «البيت الأبيض»، كارين جان بيير، إلى أن الرئيس بدأ في تناول «باكسلوفيد» المضاد للفيروسات.

وفي نوفمبر من العام الماضي 2021، أثناء وجود الرئيس الأمريكي تحت التخدير في المستشفى، حيث خضع لعملية تنظير القولون، سلم بايدن، سلطاته إلى كامالا هاريس وبعد العملية، عاد إلى مهام رئيس الدولة.

الرئاسة الأمريكية: بايدن قادر على التعامل مع شؤون الشعب من مقر إقامته

وفي وقت سابق، أعربت الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض» عن عدم وجود ضرورة لنقل مؤقت للسلطة من بايدن إلى نائبته كامالا هاريس، وقالت بيير، إن الرئيس الأمريكي، هو قادر على التعامل مع شؤون الشعب من مقر إقامته، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي وقت سابق، قال طبيب الرئاسة، كيفن اوكونر في بيان، إن نتيجة بايدن كانت إيجابية لأول مرة، أمس الخميس بعد اختبار المضادات، الأمر الذي جرى تأكيده لاحقاً عبر اختبار «بي سي آر».

أوكونر: «سيلان الأنف» ظهر على بايدن

وأوضح أوكونر، أن الأعراض التي ظهرت على الرئيس الأمريكي، مساء أمس الأول الأربعاء: «سيلان الأنف-الإرهاق-السعال الجاف العرضي».

بدورها، عبر عدد من شخصيات المعارضة الجمهورية عن تمنياته بالشفاء العاجل لبايدن، وخففت من انتقاداتها الشديدة للرئيس الأمريكي.

وفي الولايات المتحدة الأمريكية، سجل مسؤولوالصحة في مقاطعة روكلاند بـ «نيويورك»، حالة إصابة بشلل الأطفال، هي الأولى في البلاد منذ نحو 10 سنوات، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وقال مسؤولون من الولاية الأمريكية، إنه يبدو أن الشخص مصاب بسلالة «شلل الأطفال» مشتقة من اللقاح، ربما من شخص حصل على اللقاح الحي، المتاح في عدة دول أخرى ليس من بينها الولايات المتحدة.

ونصح مسؤولو الصحة، المجتمع الطبي بضرورة توخي الحذر لمزيد من الحالات، فيما قالت وزارة الصحة بالولاية، إن هذه هي الحالة الأولى لشلل الأطفال المشتق من اللقاح المسجلة في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 2013.

وجاءت الإصابة في نيويورك بعد أقل من شهر من إعلان السلطات البريطانية، انتشار فيروس شلل الأطفال المشتق من اللقاح في مياه الصرف الصحي بالعاصمة «لندن».

إجلاء 200 شخص جراء نشوب حريقا في قطار بـ «ماساتشوستس»

وصباح أمس الخميس، نشب حريقا في قطار بولاية «ماساتشوستس» الواقعة في شمال شرقي الولايات المتحدة، ما أدى إلى إجلاء 200 شخص، فيما قفز شخص واحد على الأقل من القطار إلى أسفل «نهر ماستيك». وأظهرت لقطات منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي أشخاصا يساعدون بعضهم البعض في النزول من القطار بالقفز من النوافذ.

من جانبها، قالت المدعية العامة لولاية «ماساتشوستس»، مورا هيلي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إنها تعلم أن هذه كانت تجربة مرعبة، مضيفة إنه يجب أن يكون السكان قادرين على الاعتماد على نظام نقل عام آمن وموثوق، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.