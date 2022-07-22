القبض على طالب انتحل صفة طبيب بالمنشاة في سوهاج

تمكنت لجنة من العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية في سوهاج، مكونة من الدكتور محمد سيد فقير، والدكتور الهيثم الملثم، والدكتورة مني عبدالناصر، وبمرافقة الرقابة الداخلية بمديرية التموين، بضبط طالب بجامعة خاصة لم يكمل دراسته بعيادة غير مرخصة بمدينة المنشاة، وذلك أثناء قيامه بمعالجة أحد السيدات.

تفاصيل القبض علي طالب يمارس مهنة طبيب في سوهاج

وبدأت الواقعة حينما داهمت لجنة العلاج الحر، المركز وتم ضبط ادوات غير معقمة ومواد منتهية الصلاحية تستخدم في جراحة الأسنان.

طالب يمارس مهنة طبيب أسنان في سوهاج

وتبين خلال الجولة المفاجاة من صحة سوهاج وعملية الضبط، أن الطالب يقوم بإجراء تقويم الأسنان وعمليات جراحية خاصة بالفك والأسنان، لكثير من المرضي، مما يعرض حياتهم للخطر.

طالب يدير عيادتين بالمنشاة وسوهاج

كما تبين خلال التحقيقات التي أجريت داخل المركز، أن الطالب يدير عيادتين أحدهما بسوهاج، والأخرى بمدينة المنشاة غير مرخصتين، وتعتبر اسعار الخدمات المقدمة بالمركز الخاص به من أعلى اسعار المراكز بالمدينة حيث قامت اللجنة بالتحفظ عليه، وتم الاتصال بقسم شرطة المنشاة، وحضرت قوة من مركز شرطة المنشاة.

جرى عمل المحاضر اللازمة وتقديمه إلى الجهات المختصة والتى تتولى التحقيق

على الفور تم اصطحابه إلى قسم الشرطة، وتم وتحرير المواد المنتهية الصلاحية، والأدوات الفاسدة غير المعقمة، وجرى عمل المحاضر اللازمة وتقديمه إلى الجهات المختصة، والتى تتولى مباشرة التحقيق