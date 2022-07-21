هل تنخفض أسعار الذهب في النصف الثاني من العام الحالي؟.. تقرير عالمي يجيب

ساهمت معدلات الفائدة المرتفعة، واستمرار بنك الاحتياطي الفيدرالي، في تهدئة وتيرة ارتفاعات أسعار الذهب، التي كانت تسير بسرعة فائقة خلال أشهر ما قبل رفع الفائدة.

وفي الوقت الحالي يشهد الذهب في النصف الثاني من العام الجاري ضغوطا متزايدة نتيجة هيمنة الدولار القوي على الأسواق، ونظرا للعلاقة العكسية بين العملة الأمريكية والمعدن الأصفر.

وشهد المعدن الثمين بالفعل الكثير من التقلبات خلال العام الجاري، إذ ارتفع إلى مستوى قياسي قريب في مارس بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، لكنه خسر أكثر من 15% مع تشديد مجلس الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية، وارتفعت العملة الأمريكية على خلفية الارتفاع.

تراجع لأضعف مستوى في 15 شهرا

وبحسب وكالة «بلومبرج» الأمريكية فقد سجل أحد مؤشرات العملة الأمريكية أعلى مستوى له على الإطلاق في 14 يوليو الجاري، وانخفض سعر الذهب بالدولار إلى أضعف مستوى خلال تعاملات في أكثر من 15 شهرًا، وتراجع السعر الفوري 0.4% ليسجل 1690.16 دولارًا للأوقية.

وفقا لتقرير وحدة إدارة الثروات في بنك «يو بي إس» جرى تخفيض توقعات أسعار الذهب إلى 1600 دولار في نهاية سبتمبر المقبل، وفي نهاية العام من 1800 دولار إلى 1700 دولار، في وقت أشار «سيتي جروب» إلى احتمالية انخفاض المعدن الأصفر إلى حوالي 1600 دولار في وقت ما العام الجاري.

زيادة أسعار الفائدة الأمريكية

بحسب «بلومبرج» فقد الذهب أكثر من 100 دولار في الشهر الجاري حتى الآن، مع زيادة الرهانات على المزيد من زيادة أسعار الفائدة الأمريكية، بعد استمرار زيادة معدلات التضخم لتسجل 9.1%.

ومن المتوقع، أن يقرر بنك الاحتياطي الفيدرالي زيادة الفائدة بنحو 75 نقطة أساس للشهر الثاني في يوليو الجاري، ما يعني المزيد من الضغوط على أسعار الذهب.

وترى تقارير بنكي الاستثمار«سيتي جروب» و«يو بي إس» أن أسعار الذهب وصلت إلى أدنى مستوياتها هذا العام قبل أن ترتفع في عام 2023.

ويتوقع «سيتي غروب» أن الانخفاض إلى مستوى 1600 دولار من المرجح أن يكون قصير الأجل وجذابًا للمستثمرين.