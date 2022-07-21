خسارة جديدة في سعر الذهب.. عيار 18 يسجل 836 جنيها

أعلنت شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، تراجع سعر الذهب عيار 21 بواقع 7 جنيهات، ليستقر سعر الجرام عند 975 جنيها، بدلا من 982 جنيها في تعاملات صباح اليوم الخميس.

وأضافت الشعبة في بيان، أن سعر الذهب عيار 24 تراجع من 1122 جنيها، لـ1114 جنيها، بواقع 8 جنيهات، بينما تراجع سعر الذهب عيار 18 من 842 جنيها صباحاً لـ836 جنيها، وسجلت الأوقية 1685 جنيها، لتواصل بذلك التراجع عن معدلات أمس الأربعاء.

وذكرت شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، أن سعر الذهب عيار 14 سجل 652 جنيها، بينما بلغ سعر جنيه الذهب بدون مصنعية أو دمغة أو ضريبة 7800 جنيه.

هروب إلى الدولار الأمريكي

جدير بالذكر، أن الذهب شهد خلال الآونة الأخيرة، هبوطاً كبيرًا، في ظل إقبال المستثمرين على الدولار الأمريكي كوسيلة للتحوط ضد التضخم وعدم اليقين الاقتصادي، بعدما سجلت العملة الأمريكية أعلى مستوى في 20 عاماً، وذلك نتيجة لقرارات الفيدرالي الاحتياطي برفع سعر الفائدة، وفق مزود البيانات الاقتصادية «تريدنيج إيكونوميكس».

وفي تعاملات الصباح، هبط سعر أوقية الذهب نحو 1690 دولارًا عند أدنى مستوياته في عام تقريبًا، في وقت أعاد المستثمرون تقييم مسار تشديد بنك الاحتياطي الأمريكي، الأمر الذي جعل من سبائك الذهب المسعرة بالدولار أكثر تكلفة للمشترين.

حجم تجارة المجوهرات المتوقعة

ويوم أمس الأربعاء، قدر تقرير لـ«Research and Markets»، حجم تجارة المجوهرات المتوقعة عالمياً بحلول 2030، بنحو 519.90 مليار دولار، بدعم من إقبال على الشراء من قبل الصين والهند، وتمثلان نصف من الطلب العالمي على الذهب.

وفي وقت سابق أمس الأربعاء، أعلنت دار سك العملة البريطانية، زيادة مبيعات سبائك الذهب بنحو 8% في أول 3 شهور من العام الجاري.