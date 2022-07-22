ياسمين فؤاد: بحيرات الأكسدة من أبرز معالم السياحة البيئية في شرم الشيخ

أجرت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، جولة تفقدية بمنطقة بحيرات الأكسدة بشرم الشيخ، للوقوف على الأوضاع البيئية وأعمال التطوير التي تشهدها المنطقة، في إطار جولتها الميدانية لمتابعة الاستعدادات لاستضافة مؤتمر المناخ cop27 المزمع عقده في نوفمبر المقبل، رافقها الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة والدكتور أسامة الجبالي مدير مشروع الطيور المهاجرة وعدد من قيادات الوزارة المعنية.

بحيرات الأكسدة.. أحد المعالم السياحية البيئية الرئيسية بالمدينة

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن منطقة بحيرات الأكسدة تشهد تطوير غير مسبوق خلال الفترة الحالية لتكون أحد المعالم السياحية البيئية الرئيسية بالمدينة وشاهد على جهود مصر لحماية الطيور المهاجرة خلال رحلتها السنوية عالميا بما يتوافق مع مبادئ التنمية المستدامة البيئية والاجتماعية والاقتصادية والوفاء بالتزامات مصر الدولية حيث تمثل مصر بموقعها الجغرافي الفريد جسرًا بين ثلاث قارات أوروبا وأسيا وأفريقيا مما جعلها ثاني أهم مسار للطيور الحوامة المهاجرة عالميا.

إعادة تأهيل ورفع كفاءة البحيرات

واستعرضت وزيرة البيئة أهم أعمال التطوير التي تشهدها المنطقة ومن أهمها إعادة تأهيل ورفع كفاءة بحيرات الأكسدة القائمة من خلال تحسين خصائص جودة المياه بالبحيرات مع إنشاء عدد 7 بحيرات إضافية ومرصد للزائرين لمشاهدة الطيور المهاجرة بالإضافة إلى تطوير الموقع العام وتجهيزه باللوحات التعريفية والعلامات الإرشادية وخدمات الزوار المختلفة علاوة على توفير خدمات ترفيهية وممشى للزوار لتوفير تجربة سياحية بيئية جذابة وفريدة من نوعها بالموقع مشيرة إلى ان أعمال التطوير تتم من خلال الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالتعاون مع الوزارة ممثلا في مشروع الطيور الحوامة المهاجرة الممول من مرفق البيئة العالمي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة بيرد لايف الدولية وبمشاركة محافظة جنوب سيناء.

حماية الطيور المهاجرة من كافة المخاطر

وأضافت وزيرة البيئة أن تجربة تطوير منطقة بحيرات الأكسدة يأتي لحماية الطيور المهاجرة من كافة المخاطر التي تتعرض لها في رحلتها السنوية خلال فصلى الربيع والخريف من كل عام ومنها آثار التغيرات المناخية، مشيرة إلى أن تجربة الموقع ستكون أحد قصص النجاح التي سيتم عرضها خلال مؤتمر المناخ القادم وأحد المزارات الرئيسية للوفود وخاصة في ظل إدراج الموقع كأحد المزارات السياحية لمراقبة ورصد الطيور المهاجرة عن قرب مع رفع الوعي بأهميتها للعالم والمشاركة في حمايتها.

جديرا بالذكر أن الأكسدة هي عبارة عن تخلص آمن من مياه الصرف الصحي عن طريق درجة حرارة الشمس، والهواء لإنتاج مياه صالحة لري الزراعات الخشبية بعد معالجتها لتحقيق الاستفادة القصوى من مياه الصرف الصحي كأحد محاور تحويل مدينة شرم الشيخ كمدينة خضراء ومستدامة.