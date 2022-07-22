أكرم حسني يرد على سرقة كلمات وألحان «للي»: مش محتاج أعمل كدا

علق الفنان أكرم حسني على الاتهامات التي طالته بسرقة كلمات وألحان أغنيته الجديدة «للي» التي يتعاون فيها مع الكينج محمد منير في أول تعاون فني بينهما، مشيرًا إلى أنه ممثل في الأساس وأن عمله في الكتابة أو الألحان ما هو إلا هواية وشغف منه للكتابة وليست مهنته الأساسية ليتهم بسرقة الألحان والكلمات من أشخاص آخرين.

أكرم حسني يعلق على سرقة كلمات وألحان أغنية «للي»

وقال أكرم حسني: «لما بسمع الحاجات دي بضحك لأسباب كثيرة، هاخد برضو من كلام منير مرة لما عملنا الاستوف على أغنية «بلاد طيبة» في برنامج أبو حفيظة وقتها كاتب الأغنية والملحن زعل وقال إزاي تعملوا الأغنية كدا، فمنير لما كلمني قالي جملة في ودني لحد دلوقتي، قالي أكرم اشتغل ومتركزش، لأن اللي بيشتغل مش فاضي للخناق».

أكرم حسني: أغنية للي اتولدت على إيد ناس كتير شاهدة عليها

وتابع «حسني»: «وأنا مع احترامي الكامل لكل الشعراء والملحنين اللي بيقولوا الكلام دا هم أكيد عندهم وجهة نظر وعلى رأسي من فوق، بس الحقيقي إن الأغنية دي اتولدت على إيدين ناس كتير وهم شاهدين على دا، والحقيقة إني مش محتاج أعمل دا، هتلاقيني في كل المواقف اللي مريت بيها بدافع طول الوقت على حقوق الملكية الفكرية»، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء DMC» الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان على شاشة DMC.

اتهام بسرقة كلمات وألحان «للي»

وكان الفنان محمود المنسي، اتهم الفنان أكرم حسني بسرقة ألحان أغنيته «للي» من أغنية كان قد طرحها عام 2017 بعنوان «ولد الهلالية».

كما اتهمه الشاعر عادل صابر بسرقة بعض كلمات الأغنية من خلال منشور له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».