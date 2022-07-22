بعد اتهامه بسرقة الكلمات.. مطرب: أكرم حسني استخدم لحن أغنيتي في «للي»

وجه الفنان محمود المنسي، اتهامًا للفنان محمد منير والفنان أكرم حسني باقتباس لحن أغنية «للي»، من أغنية كان قد طرحها عام 2017 بعنوان «ولد الهلالية».

محمود المنسي: سأتخذ الاجراءات القانونية

ونشر المنسي عبر صفحته الشخصية قائلا :«متمسك جدا بحقوقي الأدبية، ولن أتخاذل أبدًا في اتخاذ كل الإجراءات القانوينة اللازمة وأن يُعطى كل ذي حقٍ حقُه».

وتعتبر هذه الشكوى هي الثانية في أقل من 24 ساعة بعد طرح الأغنية، حيث كان الشاعر عادل صابر اتهم منير وأكرم حسني بسرقة الأغنية.

قال صابر فى منشور له بالفسبوك «بالتأكيد تعلمون أيها الأصدقاء بواقعة الأغنية الجديدة للفنان الكبير محمد منير التى طرحت أمس، والتي لم أعلم بها ولا بوقائعها، إلا من خلال اتصال الكثير من الإعلاميين المشاهير والصحفيين، وأدباء وشعراء مصر الكبار، بعد طرح الأغنية الجديدة بساعة».

أضاف «صابر» أن الأمر سيطرح قريبا أمام القضاء للحسم في الموضوع، «دون تجريح أو هجوم على أحد».