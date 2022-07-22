القوى العاملة: تحصيل 3.1 مليون جنيه مستحقات 6 عمال مصريين توفوا بالرياض

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالقنصلية العامة المصرية بالعاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية، في الحصول على مستحقات مواطنين مصريين توفوا بالرياض، وبلغت 626 ألفا و28 ريالا سعوديا، أي ما يعادل 3 ملايين و130 ألفا و140 جنيها مصريا تقريبا.

وقال المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إن الوزير كلف المكتب بمتابعة مستحقات المواطنين الستة المتوفين، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلهم أولًا بأول.

وأضاف المتحدث الإعلامي، أنه بالمتابعة مع الملحق العمالي أحمد رجائي، رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، أفاد أن المكتب نجح في الحصول على مستحقات العامل «إبراهيم.م.ح.أ»، الذي كان يعمل بشركة المنيع للتجارة وتم تحصيل مستحقاته المالية البالغة 21 ألفاً و653 ريالا، والعامل «هاني.م.ع.م»، الذي كان يعمل بإحدى شركات المقاولات العامة بالرياض وبلغت مستحقاته المالية 37 ألفاً و589 ريالا، والعامل «محمد .أ.ع.أ»، والذي توفى وهو على رأس العمل، وكان يعمل بإحدى شركات الصيانة والتشغيل بالرياض، وتم تحصيل مستحقاته المالية المتأخرة البالغة 137 ألفا و160ريالا، وتم تحويلها إلى ذويهم بمصر.

المكتب نجح في الحصول على مستحقات عدد من العمال

وقال الملحق العمالي أحمد رجائي، إن المكتب نجح في الحصول على مستحقات العامل «رضا أ. أ.م»، ويعمل عامل عادي لدى إحدى شركات الصيانة والتشغيل بالرياض وبلغت مستحقاته المالية 7181 ريالا، والمحاسب «أحمد.ي.ع.ع»، الذي كان يعمل بشركة مواد غذائية بالرياض وبلغت مستحقاته المالية 19 ألفا و55 ريالا، والمهندس «كمال. س.أ.أ»، والذي كان يعمل مهندس زراعي بشركة زهران للصيانة والتشغيل بالرياض، وبلغت مستحقاته المالية 38 ألفاً و95 ريالا، كما تم تحصيل مستحقات اثنين من العاملين بعد الحصول على أحكام قضائية وهم: المهندس «ممدوح.ع.م.س».

وكان يعمل مهندس مدني لدى شركة مقاولات بالرياض وبلغت مستحقاته المالية 284460 ريالا، والعامل «رجب.أ.ر.م»، الذي كان يعمل بإحدى الشركات بالدمام وبلغت مستحقاته المالية 80 ألفاً و835 ريالا.

وقال الملحق العمالي إنه بتوجيهات القنصل العام بالرياض السفير طارق المليجي، تم تحويل مستحقات العاملين المتوفين إلى ذويهم بمصر مع إخطارهم باستلامها من بنك ناصر الاجتماعي بموجب إعلام الوراثة.

أهالي العمال يوجهون الشكر للوزير

وأشار إلى أن بعض ذوي العاملين المتوفين حضروا إلى مقر مكتب التمثيل العمالي بالرياض لتوجيه الشكر إلى وزير القوى العاملة محمد سعفان على استجابته السريعة، وتوجيه لمكتب التمثيل العمالي بالرياض لتحصيل تلك المستحقات وإرسالها لذويهم بمصر، كما تم تزويدهم بصورة الحوالة الصادرة إلى مصر لمراجعة بنك ناصر الاجتماعي لاستلام المستحقات.