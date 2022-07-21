القوى العاملة: تحصيل 105 آلاف جنيه مستحقات ورثة مصري توفى بالأردن

قال وزير القوى العاملة، محمد سعفان، إن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية في العاصمة الأردنية عمان، حصل على مستحقات ورثة عامل مصري متوفي بالأردن، وذلك لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي بصرف معاش والده وأرملة، وأبناء المتوفي بإجمالي 5578 دولارًا أي ما يعادل 105 آلاف و800 جنيه مصري تقريبا.

القوى العاملة: نحافظ على حقوق العمالة المصرية

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لـ وزارة القوى العاملة، أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالي الأردني بمتابعة معاش ورثة المواطن المتوفي «رمضان.ع.م.أ»، وذلك للحصول على مستحقاته لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلهم أولا بأول.

معاش شهري لوالدة وأرملة وأبناء المواطن المتوفي

وقال الملحق طلعت السيد، رئيس مكتب التمثيل العمالي بعمان، إنه تمت الاستجابة الفورية لالتماس ورثة المواطن المتوفي وإنهاء كافة الإجراءات وأرشفة المستندات لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، وتتويجا لهذا الجهد تم تحويل مستحقات الورثة، بحصول والدته وأرملته وأولاده على معاش شهري من مؤسسة الضمان الاجتماعي، بإجمالي 307 دولارات شهريا، أي ما يعادل 5 آلاف و800 جنيه شهريا تقريبا، بالإضافة للرصيد المتجمد ومصروفات الجنازة دفعة واحـدة بإجمالي 5271 دولار، أي ما يعادل 100ألف جنيه تقريبا.