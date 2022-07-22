دبلوماسي سابق: جولة الرئيس السيسي الخارجية تأتي في مرحلة مفصلية من تاريخ العالم

قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن النظام الدولي في مرحلة تحول، مشيرًا إلى أنّ مراحل التحول تتسم بالسيولة، أي أن القواعد لا تكون واضحة 100%، وأن اللاعبين والأطراف المختلفين يحاولون تأمين مصالحهم.

الدفاع عن المصالح القومية

وأضاف هريدي في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم مصطفى كفافي وجومانا ماهر: «في هذا الإطار، عليك أن تتحرك لتضمن دورك التاريخي وموقعك في المنطقة، وتدافع عن مصالحك القومية الآنية ومصلحك في المستقبل، وهو ما يتطلب تحركا سريعا ومستمرا».

عدة قمم بين العرب وجو بايدن

وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق، أنّ أطرفا عديدة تتحرك، وبالتالي فإن الجولة الأخيرة للرئيس عبدالفتاح السيسي، تأتي في مرحلة مفصلية في تاريخ المنطقة والعالم، وذلك بعد قمة جدة التي لم تكن الوحيدة التي عُقدت خلال زيارة الرئيس بايدن للمملكة العربية السعودية، ولكن كان هناك قمة مشتركة بين الرئيس السيسي ونظيره الأمريكي، وصدر عنها بيان شامل ومشترك يثمن الدور المصري، وكان هناك قمة أمريكية سعودية، وقمة أمريكية خليجية، ثم قمة 6+3 والرئيس الأمريكي جو بايدن، باسم قمة الأمن والتنمية.

وشدد السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن تحرك الرئيس عبدالفتاح السيسي في ألمانيا، صربيا، ثم فرنسا تأتي في إطار تحرك مصري لتعزيز العلاقات الثنائية، وبخاصة صربيا، كما توجه إلى ألمانيا للمشاركة في حوار بيترسبرج للمناخ.