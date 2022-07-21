السيسي يدعو إلى التهدئة والبحث عن حل دبلوماسي للأزمة الأوكرانية

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ العالم يشهد منذ بداية العام الحالي عواقب استمرار الأزمة الراهنة في أوكرانيا، حيث ترتكز ثوابت الموقف المصري من هذه الأزمة على أهمية تناول كل السبل الرامية إلى التهدئة، والتوصل إلى حل دبلوماسي للنزاع، وبذل كل الجهود من أجل تحقيق ذلك، بما يجنّب شعوب العالم الآثار السلبية.

الصداقة المصرية الصربية

وأضاف الرئيس السيسي، خلال حفل منحه الدكتوراه الفخرية وتكريمه في جامعة بلجراد: «في الختام، أتوجه مجددا بخالص الشكر لرئيس جامعة بلجراد العريقة، بمنحي درجة الدكتوراه الفخرية، ولأعضاء مجلس الجامعة الأجلاء، متمنيا استمرار التواصل والتنسيق بين البلدين، وزيادة أواصر الصداقة والتعاون بما يحقق مصالح الشعبين الصديقين».