التعليم تعلن بدء اختبارات القدرات للالتحاق بالكليات.. تعرف على الخطوات

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن بدء مكتب التنسيق أعماله عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة بتنظيم اختبارات القدرات لطلابها الراغبين في الالتحاق بالكليات التي تشترط اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة وذلك وفقاً للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن تسجيل رغبات الطلاب لأداء اختبارات القدرات إلكترونيًا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكه المعلومات الدولية في الفترة من يوم الإثنين الموافق 25/7/2022 حتى يوم السبت الموافق 6/8/2022.

الكليات التي تشترط اجتياز اختبارات القدرات

1. كليات الإعلام.

2. كليات الفنون الجميلة «فنون– عمارة».

3. كليات الفنون التطبيقية بجامعات «حلوان - دمياط – بنها – بني سويف».

4. كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان.

5. كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان.

6. كلية التربية الفنية جامعة المنيا.

7. شعبتي التربية الفنية بكليتي «التربية بالإسماعيلية والتربية بالسويس».

8. شعبتي التربية بكليات التربية النوعية وشعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة وفرعيها.

9. كليات التربية الرياضية.

10. كلية التربية بالإسماعيلية شعبة التربية الموسيقية جامعة قناة السويس.

11. كليات التمريض والمعاهد الفنية للتمريض.

12. كليات التكنولوجيا والتعليم الصناعي بجامعات «حلوان – السويس – بني سويف –سوهاج».

13. الكليات التابعة للجامعات التكنولوجية بكل من «جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية- جامعة الدلتا التكنولوجية – جامعة بني سويف التكنولوجية - جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية - جامعة برج العرب التكنولوجية - جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية - جامعة طيبة التكنولوجية - جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية - جامعة سمنود التكنولوجية - جامعة مصر الدولية التكنولوجية وتشمل الكلية التكنولوجية بالقاهرة – الكلية التكنولوجية بالفيوم – الكلية التكنولوجية المصرية الألمانية بأسيوط».

وسيتم تسجيل المواعيد واختيار الكليات وأماكن أداء اختبارات القدرات المؤهلة لها وذلك عن طريق خدمة التنسيق الإلكتروني على شبكة الانترنت على الموقع التالي: www.tansik.egypt.gov.eg

خطوات التسجيل لاختبارات القدرات

- يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني ثم يدخل إلى صفحة تسجيل اختبارات القدرات على هذا الموقع.

- يقوم الطالب ببدء عملية التسجيل لأداء اختبارات القدرات وذلك باستخدام الرقم القومي ورقم الجلوس الخاص بالطالب.

- تظهر للطالب بياناته الشخصية والتي تتضمن «رقم الجلوس - اسم الطالب - الرقم القومي – المحافظة – الادارة التعليمية التابع لها الطالب – المدرسة – الشعبة التي درسها الطالب»، وعلى الطالب التأكد من صحة البيانات المدونة على موقع التنسيق الالكتروني الخاصة بالطالب.

- تظهر للطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة للطالب والكليات والأماكن المخصصة لأداء هذه الاختبارات وكذلك المواعيد المحددة للطالب.

- يقوم الطالب باختيار نوع القدرات وسيتم تحديد الموعد الذي سوف يتوجه به إلى الكلية مع العلم بأن قدرات كليات التربية الرياضية تستمر لثلاثة أيام متتالية.

- عقب انتهاء الطالب من عملية التسجيل يقوم الطالب بطباعة إيصال يشمل أنواع القدرات التي أبدى الرغبة في أدائها والمواعيد وأماكن أداء هذه الاختبارات بالكليات التي قام الطالب بتسجيلها على موقع التنسيق الإلكتروني.

- تلتزم الكليات المعنية بعقد امتحانات القدرات في المواعيد المحددة.

- تلتزم الكليات أيضاً بإرسال وإدخال نتائج الامتحانات مباشرة من خلال الصفحة المخصصة للكلية على موقع التنسيق الالكتروني وذلك لكافة الطلاب اللائقين من المتقدمين لهذه الاختبارات بعد التأكد من صحة رقم الجلوس واسم الطالب حتى لا تحدث أخطاء بالنتائج.

- يتم تزويد برنامج التنسيق الإلكتروني بأسماء وبيانات الطلاب الذين اجتازوا هذه الاختبارات ليتم الترشيح بناءً عليها وتكون الكليات مسئولة مسئولية كاملة عن هذه النتائج في خلال الفترة الزمنية المخصصة لذلك حيث لن يعتد بأي نتائج اخري بعد اغلاق موقع التنسيق الالكتروني لتسجيل الطلاب اللائقين في هذه الاختبارات.

- تجري الامتحانات في المواعيد المقررة مرة واحدة لكل نوع من أنواع تلك القدرات ولا يسمح للطالب الراسب فيها بأداء اختبارات قدرات مرة أخرى سواء بنفس الكلية أو بكلية أخرى ولن يعتد بأي إفادة ورقية تمنحها الكليات بنتيجة امتحانات القدرات حرصا على الشفافية مع أبنائنا الطلاب.

الأوراق المطلوبة عند أداء الاختبارات بالكلية

- رقم جلوس الطالب في الثانوية العامة وصورة منه لكل اختبار من اختبارات القدرات التي يرغب في ادائها.

- عدد صورة شخصية لكل اختبار من الاختبارات، عدا اختبارات قدرات التربية الرياضية والتي تتطلب عدد 2 صورة شخصية بالنسبة للراغبين في أداء هذه الاختبارات.

بيان بأماكن أداء الاختبارات

أولاً : اختبارات كليات الإعلام وتؤدي الاختبارات كالأتي :-

المحافظاتأماكن أداء الاختباراتالقاهرة – الجيزة - الإسكندرية – مطروح – الفيوم - القليوبية[غرب شبرا الخيمة - شبين القناطر - الخانكة - قليوب - القناطر الخيرية - شرق شبرا الخيمة - العبــــور - الخصـــوص].كلية الإعلام جامعة القاهرةالسويس– بورسعيد- دمياط – شمال سيناء-جنوب سيناء – الإسماعيلية.كلية الإعلام جامعة السويسالمنيا- بني سويف- أسيوط.كلية الإعلام جامعة بني سويفالوادي الجديد – سوهاج – قنا – البحر الأحمر - الأقصر – أسوان.كلية الإعلام جامعة جنوب الواديالقليوبية[بنها - كفر شكر- طوخ – قها]- الشرقية- البحيرة- الدقهلية- الغربية- المنوفية- كفر الشيخ.كلية الإعلام جامعة المنوفية

ثانياً : اختبارات كليات الفنون الجميلة(فنون – عمارة).

أ‌- شعبة الفنون) وتؤدي الاختبارات كالأتي :-

المحافظاتأماكن أداء الاختباراتالقاهرة – الجيزة – القليوبية - الفيومكلية الفنون الجميلة (فنون) جامعة حلوان بالزمالكالإسكندرية – البحيرة – مطروحكلية الفنون الجميلة (فنون) جامعة الإسكندرية بني سويف- المنيا كلية الفنون الجميلة (فنون) جامعة المنيا قنا – أسوان - البحر الأحمر - الأقصر كلية الفنون الجميلة (فنون) بالأقصر اسيوط – الوادى الجديد – سوهاج الفنون الجميلة (فنون) بأسيوطالدقهلية – دمياط – الشرقية – الإسماعيلية – بور سعيد – شمال سيناء – جنوب سيناء- السويس – كفر الشيخ – الغربية – المنوفية.كلية الفنون الجميلة (فنون)جامعة المنصورة4(ب) :اختبارات كليات الفنون الجميلة(شعبة العمارة) وتؤدي الاختبارات كالأتي

المحافظاتأماكن أداء الاختباراتالقاهرة – الجيزة – القليوبية – الفيوم.كلية الفنون الجميلة(عمارة) بالزمالك جامعة حلوانالإسكندرية – البحيرة – مطروح. كلية الفنون الجميلة(عمارة) جامعة الإسكندريةالمنيا - بنى سويف. كلية الفنون الجميلة(عمارة) جامعة المنيااسيوط – الوادى الجديد – سوهاج – قنا – أسوان – البحر الأحمر - الأقصر.الفنون الجميلة(عمارة) جامعة أسيوطالدقهلية – دمياط – الشرقية – الإسماعيلية – بور سعيد – شمال سيناء – جنوب سيناء- السويس – كفر الشيخ – الغربية – المنوفية.كلية الفنون الجميلة(عمارة) جامعة المنصورة

ثالثاً: اختبارات كليات الفنون التطبيقية، وتؤدي الاختبارات كالأتي:-

المحافظاتأماكن أداء الاختباراتالقاهرة – الجيزةكلية الفنون التطبيقية بالجيزة جامعة حلوانالغربية– المنوفية– القليوبية- السويس – الشرقية – الإسماعيليةكلية الفنون التطبيقية جامعة بنهاالدقهلية- دمياط- بورسعيد – شمال سيناء – جنوب سيناء – الإسكندرية – مطروح – كفر الشيخ – البحيرةكلية الفنون التطبيقية جامعة دمياطبني سويف – الفيوم – المنيا – اسيوط – الوادي الجديد – سوهاج – قنا – البحر الأحمر - الاقصر – اسوان.كلية الفنون التطبيقية ببني سويف

رابعاً : اختبارات كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان:

وتؤدى الاختبارات بمقر الكلية بالزمالك بالقاهرة لطلاب جميع المحافظات.

خامساً : اختبارات كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان:

المحافظاتأماكن أداء الاختباراتالجيزة – القاهرة – القليوبية – الفيوم -الإسكندرية –مطروح – البحيرة – الغربية – كفر الشيخ – المنوفية - الدقهلية – دمياط – الشرقية – الإسماعيلية – السويس – بورسعيد – شمال سيناء – جنوب سيناء. كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان

سادساً: اختبارات كلية التربية الفنية جامعة المنيا:

المحافظاتأماكن أداء الاختباراتبني سويف – المنيا – أسيوط – الوادي الجديد – سوهاج – قنا – البحر الأحمر – الأقصر – أسوانكلية التربية الفنية بالمنيا

سابعاً: اختبارات كليات التربية الرياضية وتؤدى الاختبارات كالآتي :-

المحافظاتأماكن أداء الاختباراتالقاهرة – الجيزة (بنين)كلية التربية الرياضية للبنين بالهرمالقاهرة – الجيزة (بنات)كلية التربية الرياضية للبنات بالجزيرةالقليوبية (بنين- بنات)كلية التربية الرياضية للبنين ببنهاالإسكندرية – البحيرة عدا مناطق: كوم حمادة – وادي النطرون – مديرية التحرير(بنين)كلية التربية الرياضية للبنين بأبي قيرالإسكندرية - مطروح – البحيرة عدا مناطق" كوم حمادة– وادي النطرون – مديرية التحرير"(بنات)كلية التربية الرياضية للبنات بفلمنجمطروح (بنين)كلية التربية الرياضية للبنين بمطروحالمنيا (بنين – بنات)كلية التربية الرياضية بالمنياأسيوط (بنين – بنات)كلية التربية الرياضية بأسيوطالوادي الجديد(بنين – بنات)كلية التربية الرياضية بالوادي الجديدقنا - البحر الأحمر – الأقصر(بنين – بنات)كلية التربية الرياضية بقناسوهاج (بنين – بنات)كلية التربية الرياضية بسوهاجأسوان (بنين – بنات)كلية التربية الرياضية بأسوانالغربية(بنين - بنات)كلية التربية الرياضية طنطامدينة السادات بالإضافة إلى مناطق : كوم حماده – وادي النطرون – مديرية التحرير- اشمون – منوف - الشهداء(بنين - بنات).كلية التربية الرياضية بمدينة الساداتالمحافظاتأماكن أداء الاختباراتالمنوفية ماعدا مدينة السادات(بنين - بنات)كلية التربية الرياضية بشبين الكومالشرقية(بنين - بنات)كلية التربية الرياضية بالزقازيق(بنين - بنات)دمياط (بنين-بنات)كلية التربية الرياضية بدمياطبورسعيد بالإضافة إلي مركزي(المطرية – المنزلة) التابعين لمحافظة الدقهلية (بنين– بنات)كلية التربية الرياضية ببورسعيدالإسماعيلية(بنين – بنات) كلية التربية الرياضية بالإسماعيليةالسويس – جنوب سيناء (بنين– بنات)كلية التربية الرياضية بالسويسكفر الشيخ(بنين- بنات)كلية التربية الرياضية بكفر الشيخبني سويف( بنين وبنات )كلية التربية الرياضية ببني سويفالفيوم(بنين- بنات)كلية التربية الرياضية بالفيومالدقهلية(بنين وبنات)كلية التربية الرياضية بنين وبنات المنصورةشمال سيناء(بنين- بنات)كلية التربية الرياضية بالعريش

ثامناً: اختبارات كليات التربية النوعية:-

أ- شعبتى (موسيقية – فنية)، وتؤدى الاختبارات كالآتي:-

المحافظاتأماكن أداء الاختباراتالجيزةكلية التربية النوعية بالدقي جامعة القاهرة(فنية – موسيقية)الفيـومكلية التربية النوعية بالدقي جامعة القاهرة(موسيقية)القاهرةكلية التربية النوعية جامعة عين شمس بالعباسية (موسيقية- فنية)مناطق( الخانكة –غرب وشرق شبرا الخيمة– شبين القناطر – القناطر الخيرية – العبور – قليوب – الخصوص) التابعة لمحافظة القليوبيةمناطق(بنها – كفر شكر – طوخ – قها) التابعة لمحافظة القليوبية.كلية التربية النوعية ببنها(فنية – موسيقية)الإسكندريةكلية التربية النوعية بالإسكندرية(فنية – موسيقية)البحيرةكلية التربية النوعية بالنوبارية(فنية – موسيقية).ج.دمنهورمطروحكلية التربية النوعية بمطروح(فنية – موسيقية)الغربيةكلية التربية النوعية بطنطا(فنية – موسيقية)المنوفية بما فيها مدينة الساداتكلية التربية النوعية بأشمون(فنية – موسيقية).ج .المنوفيةكفر الشيخكلية التربية النوعية بكفر الشيخ( فنية – موسيقية)الشرقية, ومركز ميت غمر التابع لمحافظة الدقهليةكلية التربية النوعية بالزقازيق(فنية – موسيقية)المنيا - وبني سويفكلية التربية النوعية بالمنيا(موسيقية)الفيـوم – بني سويفكلية التربية النوعية(فنية) بالفيومالمحافظاتأماكن أداء الاختباراتالدقهلية ماعدا مركز ميت غمركلية التربية النوعية بالمنصورة(فنية – موسيقية) الإسماعيلية – بورسعيد – السويس – شمال سيناء - جنوب سيناء- مركزي(المطرية – المنزلة) التابعين لمحافظة الدقهليةكلية التربية النوعية ببورسعيد(فنية – موسيقية)دمياطكلية التربية النوعية بدمياط(فنية – موسيقية)أسيوط - الوادي الجديدكلية التربية النوعية بأسيوط(فنية – موسيقية)المنياكلية التربية النوعية بأسيوط(فنية)قنا - البحر الأحمر- الأقصركلية التربية النوعية بقنا(فنية – موسيقية)سوهاجكلية التربية النوعية بسوهاج(فنية – موسيقية)أســوانكلية التربية النوعية بأسوان(فنية – موسيقية)

ب- شعبة المسرح التربوي .

المحافظاتأماكن أداء الاختباراتالدقهلية ومركز زفتي التابع لمحافظة الغربيةكلية التربية النوعية بالمنصورة جامعة المنصورة

تاسعاً: اختبارات شعبتي التربية الفنية بكليتي (التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس وكلية التربية جامعة السويس) القبول بهما إقليمي:

المحافظاتأماكن أداء الاختباراتالسويس – جنوب سيناءكلية التربية بالسويسالإسماعيلية – شمال سيناءكلية التربية بالإسماعيلية

عاشراً: اختبارات شعبة التربية الموسيقية بكلية التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس(القبول بها إقليمي):

المحافظاتأماكن أداء الاختباراتالاسماعيلية – شمال سيناء كلية التربية بالإسماعيلية

حادي عشر: كليات التمريض والمعاهد الفنية للتمريض.

أ‌. كليات التمريض:

المحافظاتأماكن أداء الاختباراتالقاهرة كلية التمريض جامعة عين شمس- كلية التمريض جامعة حلوانالجيزة كلية التمريض جامعة القاهرةالقليوبية [غرب شبرا الخيمة – شبين القناطر – الخانكة – قليوب – القناطر الخيرية – شرق شبرا الخيمة – العبــــور – الخصـــوص]

كلية التمريض جامعة عين شمسالقليوبية [بنهــــا – كفر شكر – طوخ – قهـــــا]

كلية التمريض جامعة بنهاالإسكندرية كلية التمريض جامعة الاسكندريةمطروح كلية التمريض جامعة مطروحالبحيرةكلية التمريض جامعة دمنهورالغربيةكلية التمريض جامعة طنطا كفر الشيخكلية التمريض جامعة كفر الشيخ المنوفيةكلية التمريض بشبين الكومالدقهلية ماعدا مركز ميت غمركلية التمريض جامعة المنصورةدمياطكلية التمريض جامعة دمياطالشرقية و مركز ميت غمر( التابع لمحافظة الدقهلية)كلية التمريض جامعة الزقازيقالإسماعيلية – السويس- جنوب سيناءكلية التمريض بالإسماعيلية جامعة قناة السويسبورسعيد - شمال سيناء- مركزي (المطرية - المنزلة) التابعين المحافظة الدقهلية.كلية التمريض جامعة بورسعيدبني سويفكلية التمريض جامعة بني سويفالفيومكلية التمريض جامعة الفيومالمنياكلية التمريض جامعة المنياأٍسيوط - الوادي الجديدكلية التمريض جامعة أسيوطسوهاجكلية التمريض جامعة سوهاجقنا – البحر الأحمر - الأقصركلية التمريض بقنا جامعة جنوب الواديأسوان كلية التمريض جامعة أسوان

ب. المعاهد الفنية للتمريض:

المحافظاتأماكن أداء الاختباراتالقاهرة فنى تمريض جامعة عين شمس- فنى تمريض جامعة حلوانالجيزة فنى تمريض جامعة القاهرةالقليوبية [غرب شبرا الخيمة - شبين القناطر - الخانكة - قليوب - القناطر الخيرية - شرق شبرا الخيمة - العبــــور - الخصـــوص]

فنى تمريض جامعة عين شمسالإسكندرية – مطروح - البحيرةفنى تمريض جامعة الاسكندريةالقليوبية [بنهــــا – كفر شكر - طوخ – قهـــــا]

فنى تمريض جامعة بنهاالغربيةفنى تمريض جامعة طنطاكفر الشيخفنى تمريض جامعة كفر الشيخالشرقية و مركز ميت غمر( التابع لمحافظة الدقهلية)فنى تمريض جامعة الزقازيق المنوفيةفنى تمريض بشبين الكومالدقهلية - دمياطفنى تمريض جامعة المنصورةالإسماعيلية - بورسعيد – شمال سيناءفنى تمريض بالإسماعيلية جامعة قناة السويسالسويس- جنوب سيناءفنى تمريض جامعة السويسبني سويففنى تمريض جامعة بني سويفالفيومفنى تمريض جامعة الفيومالمنيافنى تمريض جامعة المنياأٍسيوط- الوادي الجديدفنى تمريض جامعة أسيوطسوهاجفنى تمريض جامعة سوهاجقنا - البحر الأحمر - الأقصرفنى تمريض بقنا جامعة جنوب الواديأسوان فنى تمريض جامعة أسوان

ثان عشر : كليات التكنولوجيا والتعليم الصناعي:

المحافظاتأماكن أداء الاختباراتالقاهرة – الجيزة- القليوبية- المنوفية- الغربية - كفر الشيخ-البحيرة- الإسكندرية- مطروح.

كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي ج حلوانالفيوم- بني سويف - المنياكلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي ج بني سويفالسويس - بورسعيد-الاسماعلية- الشرقية-الدقهلية-دمياط- جنوب سيناء-شمال سيناء.

جنوب سيناء

دمياط

شمال سيناءكلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي ج السويساسيوط - سوهاج – قنا – البحر الأحمر - الأقصر – أسوان - الوادي الجديدكلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي ج سوهاج

ثالث عشر: اختبارات الكليات التابعة للجامعات التكنولوجية وهي:-

(جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية- جامعة الدلتا التكنولوجية – جامعة بني سويف التكنولوجية - جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية - وجامعة برج العرب التكنولوجية - وجامعة شرق بورسعيد التكنولوجية - وجامعة طيبة التكنولوجية - وجامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية - وجامعة سمنود التكنولوجية، جامعة مصر الدولية التكنولوجية(وتشمل الكلية التكنولوجية بالقاهرة – الكلية التكنولوجية بالفيوم"دمو" – الكلية التكنولوجية المصرية الألمانية بأسيوط)، وسيتم عقد الأختبارات بالأماكن المحددة على النحو التالي:-

المحافظاتأماكن أداء الاختباراتالقاهرة – الجيزة- السويس - بورسعيد- الاسماعيلية – البحر الأحمر – جنوب سيناء – شمال سيناء - مطروحكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج القاهرة الجديدة التكنولوجية - مكان الامتحان: اللوتس الجنوبية – شارع النصر – مقابل نادي بنك مصر – القاهرة الجديدة0

القليوبية - البحيرة – الدقهلية – الغربية – المنوفية- دمياط- كفر الشيخ - الشرقية - الاسكندريةكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج الدلتا - مكان الامتحان: منطقة مبارك الصناعية بقويسنا – المنوفية.

الفيوم – بني سويف– اسيوط – الأقصر- المنيا- الوادي الجديد – اسوان – سوهاج – قناالكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة ج بنى سويف التكنولوجية - مكان الامتحان: بني سويف الجديدة شرق- الحي الأول المجاورة الأولي شارع النرجس متفرع من شارع بيرم التونسي.