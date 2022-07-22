الزراعة في أسبوع.. انطلاق حملات تحصين الماشية ونصائح لحماية المحاصيل

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، الإنفوجراف الأسبوعي حول أهم أنشطة الوزارة، في الفترة من 15 إلى 21 يوليو الجاري، بالتعاون مع المكتب الاعلامي للوزارة، كما أصدر المركز أيضًا ملخصًا بالفيديو، حول أنشطة الوزارة خلال نفس الفترة.

تجربة مصر في مجال الثروة الحيوانية وتجميع الألبان

واستقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مدير المكتب الأفريقي للثروة الحيوانية للاتحاد الأفريقي «نيك نوانكابا»، للاطلاع على تجربة مصر في مجال الثروة الحيوانية وتجميع الألبان، كما ترأس اجتماع لجنة التقاوي بحضور بعض قيادات الوزارة والقطاع الخاص، وعقد اجتماعًا مع قيادات الوزارة ومركز البحوث الزراعية، وهيئة الخدمات البيطرية وقطاع الثروة الحيوانية وصندوق التأمين على الماشية؛ لمتابعة أعمال الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.

وأعلنت الوزارة، انطلاق أعمال الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع على مستوى الجمهورية، بهدف تحصين رؤوس الماشية، حيث تم تحصين أكثر من 766 ألف جرعة حتى الآن، كما شارك صندوق التأمين على الثروة الحيوانية مع لجان الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، لنشر فلسفة التأمين الصحي العادي، حيث تم صرف تعويضات وصلت إلى 100% من قيمة الحيوان.

كما استعرض مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الاعلامي للوزارة، أبرز الجهود والأنشطة الخاصة بالوزارة وقطاعاتها الخدمية، خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وأعلن الدكتور محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان أن الحديقة شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث تجاوز عدد الزوار 500 ألف زائر.

حزمة من التوصيات الفنية للمزارعين للتعامل مع موجات الحرارة المرتفعة

وأصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في لجنة متابعة التقلبات المناخية حزمة من التوصيات الفنية للمزارعين للتعامل مع موجات الحرارة المرتفعة التي تشهدها البلاد، كما أصدر معهد بحوث أمراض النباتات تقريرا يتضمن أنشطته خلال شهر يونيو الماضي، حيث تضمن التقرير متابعة الحالة المرضية للمحاصيل والنشاط التدريبي، وكذلك الخدمي والإنتاجي والبحثي.

وأناب السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية لحضور وإلقاء كلمة وزارة الزراعة في ورشة العمل التي تستضيفها مصر بعنوان «فرص الاستثمار في سلاسل قيمة منتجات الألبان والأسماك»، بالتعاون مع مكتب الثروة الحيوانية التابع للاتحاد الافريقي والتي تُعقد ضمن أنشطة المشروع الإقليمي Live2Africa وبما يتوافق مع برنامج التنمية الزراعية الشاملة CAADP، كذلك حقق مركز بحوث الصحراء إنجازاً جديداً على مستوى التصنيفات العالمية، بإحرازه المركز 77 من 319 مؤسسة كترتيب عام على مستوى أفريقيا والمركز 28 من 70 على مستوى مصر كترتيب عام في مؤشر سيماجو الدولي.

يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل أسبوع، إنفوجرافا وفيديو بعنوان «الزراعة في أسبوع»، لإلقاء الضوء على ملخص ما تم من أنشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة.