وزير الزراعة: نحقق اكتفاءً ذاتيًا من الدواجن والبيض

في إطار جولته اليوم لتفقد بعض مشروعات الإنتاج الحيواني والداجني في محافظتي البحيرة والإسكندرية، زار السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مشروع إنتاج الدجاج البياض بالعامرية، يرافقه المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.

‏وقال القصير، إن هذه الزيارة تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، برفع كفاءة الأصول غير المستغلة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها حتى تحقق الأهداف المرجوة منها، ‏وتسهم في زيادة الإنتاجية وتوفير فرص عمل، مشيرًا إلى أن مشروع ‏إنتاج الدجاج البياض بالعامرية، نموذج للمشروعات التي جرى رفع كفاءتها ثم تحويلها إلى مشروعات ناجحة ومربحة.

يقام المشروع على مساحة 7 أفدنة

وأضاف أن المشروع ‏يقع على مساحة 7 أفدنة، عبارة عن 6 عنابر (4 تربية بطاقة 25 ألف طائر/ عنبر، 2 عنبر إنتاج بطاقة 21 ألف طائر/ عنبر)، بالإضافة إلى مصنع أعلاف بطاقة 5 أطنان / ساعة + سايلو لتخزين الحبوب بسعة 250 طنًا.

وقال وزير الزراعة إنه في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق مع الوزارات الأخرى ستطرح وزارة الزراعة كميات كثيرة وإضافية من بيض المائدة في الأسواق بأسعار مخفضة للمواطنين، موضحًا أن مصر حاليًا تحقق الاكتفاء الذاتي من الدواجن والبيض.

الطاقة الإنتاجية من بيض المائدة 1100 طبق يوميًا

‏وقال المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، إن مشروع إنتاج الدجاج البياض تابع للصندوق المركزي لتنمية الثروة الحيوانية بالأراضي المستصلحة، وطاقته الإنتاجية من بيض المائدة حوالي 1100 طبق يوميًا، ويباع للمواطنين بأسعار مخفضة.

وأضاف أن صندوق تنمية الثروة الحيوانية، يستهدف أيضا توزيع رؤوس الماشية (عجول للتسمين وعجلات عشار خليطة) على المنتفعين والخريجين بالأراضي المستصلحة، إذ يجرى توزيع حوالي 700 رأس سنويًا، كما يستهدف الصندوق توزيع الدجاج البياض عمر 100 يوم على صغار المربين بالأراضي المستصلحة بنسبة خصم يصل إلى 25%، مقارنة بأسعار السوق، وبالتقسيط على عام كامل (250 ألف طائر فى العام).

حضر الجولة المهندس رفيق قاسم المدير التنفيذي لمشروع إنتاج الدجاج البياض بالعامرية وبعض قيادات الوزارة.