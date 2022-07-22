«الزراعة» انخفاض أسعار بيض المائدة.. والكرتونة بـ65 جنيها

أكد الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، أن هناك متابعة مستمرة وجهود كبيرة بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، بهدف زيادة حجم المعروض من السلع الأساسية مشيرًا إلى أن بيض المائدة من السلع الهامة في كل بيت.

توريد كمية مضاعفة من البيض

وأوضح «القرش»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية شافكي المنيري، في برنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أن وزارة الزراعة عملت خلال الفترة الماضية على تطوير صناعة الدواجن بشكل كبير بالتنسيق مع اتحاد منتجي الدواجن، مؤكدًا أنه تم الاتفاق على توريد كميات مضاعفة من بيض المائدة إلى المنافذ التابعة لها ومنافذ وزارة التموين وكل المنافذ التابعة مثل أمان ووطنية لخلق فرصة أمام المواطن ليجد احتياجاته بأسعار مناسبة لمنع المغالاة على المواطنين.

وتوقع المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، انخفاض كبير في أسعار البيض خلال الفترة المقبلة، وذلك مع دخول قطعان جديدة من الدواجن للإنتاج.

ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج

وأشار إلى أن الوزارة حريصة على أن يكون هناك استقرار في أسعار السوق لافتًا إلى أن مدخلات الإنتاج ارتفعت نظرًا للظروف العالمية المؤثرة على العالم أجمع مؤكدًا أن الفترة الحالية تشهد إحلال وتجديد قطعان من الدواجن وإدخال قطعان جديدة لإنتاج بيض المائدة متوقعًا أن التصاريح التي تم منحها ستجعل هناك زيادة في إنتاج بيض المائدة مما سيقلل الأسعار بشكل كبير.

وأكد «القرش»، أن الوزارة تضخ كميات كبيرة من البيض في المنافذ من أجل زيادة المعروض ولحدوث استقرار في الأسعار وضمان حد أقصى لسعر كرتونة البيض وهو 65 جنيها.