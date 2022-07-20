برنامج الأغذية العالمي: نعمل على مشروعات ضخمة ومهمة لتطوير الزراعة في الصعيد

قالت الدكتورة عبير عطيفة، المتحدثه الإعلامية لبرنامج الأغذية العالمي، إنه لا يوجد دولة على مستوى العالم، إلا وستشعر بوجود أزمة في الغذاء أو ارتفاع في أسعار المواد الغذائية عالميا، حتى تلك الدول المنتجة للأقماح وبوفرة، «كل الدول هتعاني، والمواطن هيشعر بالأزمة، من أول ما يدخل السوبر ماركت».

عطيفة: فيه خطوات حصلت لتقليل حجم الصدمة

أضافت «عطيفة»، خلال استضافتها ببرنامج «مساء DMC»، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، المذاع على فضائية «DMC»، أن الوضع في مصر ما زال مستقرا، وقد يشعر المواطن بارتفاع أسعار المواد الغذائية، بسبب اعتماد مصر على الواردات بشكل كبير، «فيه خطوات حصلت لتقليل حجم الصدمة في المجتمع المصري، وحتى الآن لم نصل حد اختفاء السلع من الأسواق».

عطيفة: حصل دعم واستثمار في المجال الزراعي

استطردت: «حصل دعم واستثمار في المجال الزراعي، والبرنامج بيشتغل مع مصر على مشاريع ضخمة ومهمة في الصعيد، لتطوير الزراعة، والحماية الاجتماعية هي صمام الأمان في الوقت الخطر اللي العالم بيعانيه حاليا».

وأوضحت أن حجم الأزمة التي تعانيها كل دول العالم حاليا، لم تمر بها دول العالم من قبل قط، مشيرة إلى أن البرنامج يستهدف حاليا أكثر من 150 مليون شخص حول العالم وتقديم الدعم الغذائي لهم، «شغلنا في مصر لا يندرج تحت ده، لكنه يندرج تحت عملية الابتكار والعمل على مساعدة صغار المزارعين في كل المحافظات ذات الدخول المتوسطة».

وتابعت: «حتى نصل للأهداف المائية حول العالم وصولا لعام 2030 يجب أن نفكر في تقليل هدر الطعام عبر تقليل الحلقات الوسيطة بين المزارع والمستهلك، وأغلب منتجات الطماطم المجففه وتصدر لدول العالم يتم تصنيعها في مصر».