وزير الزراعة يوجه بتغطية مناطق الجمهورية بمراكز التلقيح الاصطناعي

تفقد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تطوير مركز التلقيح الاصطناعي بالعامرية، يرافقه المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.

يأتي ذلك في ثالث جولاته، اليوم، لتفقد بعض مشروعات الإنتاج الحيواني في محافظتي البحيرة والإسكندرية، وفي إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنمية الثروة الحيوانية وتحسين السلالات عالية الجودة والإنتاجية من خلال نشر ثقافة التلقيح الاصطناعي.

وأضاف وزير الزراعة، أنه جرى تطوير المركز بزيادة عدد الطلائق من 36 إلى 48 وتطوير المعمل الحالي، وإنشاء معمل جديد ومركز تدريب لنشر الثقافة.

خطة وزارة الزراعة

وأشار إلى أن خطة الوزارة هي التوسع في التحسين الوراثي للثروة الحيوانية، إذ جرى تطوير مركز التلقيح الصناعي التابع لمشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة وسبل المعيشة، وذلك بزيادة كفاءته الإنتاجية، إذ جرى إنشاء عدد 51 بوكس جديد للطلائق، وزيادة قدرة المركز لتصل إلى عدد 11 بوكس طلائق

كما وجه وزير الزراعة بتغطية مناطق الجمهورية كافة بمراكز التلقيح، الأمر الذي يسهم في زيادة وتنمية الثروة الحيوانية.

تدريب المربين على التلقيح الاصطناعي

ومن ناحيته أوضح المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية، أن مركز التلقيح الاصطناعي يقوم أيضا بتدريب المربين على التلقيح الاصطناعي وكذلك المزارعين والشباب المقيمين بقرى شباب الخريجيين وتسليمهم الأداوات الخاصة بالتلقيح الصناعي مجانا، وإمدادهم بجرعات السائل المنوي المجمد والنيتروجين السائل ومستلزمات التشغيل بأسعار مخفضة، وذلك لمساعدتهم على نشر ثقافة التلقيح الاصطناعي.

حضر الجولة الدكتور هاني درويش المدير التنفيذي لمشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة، والمهندس سامح سليمان مدير مركز التلقيح الاصطناعي بالعامرية وبعض قيادات الوزارة.