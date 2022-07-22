«شرب القاهرة» تعلن أسماء الطلاب المقبولين بمدرسة المياه وأوراق التقديم

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة أسماء الطلاب المقبولين للعام الدراسي 2022 - 2023 في المدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي بمسطرد، من محافظات القاهرة والقليوبية ومدن القناة، علاوة على إعلان أسماء الطلاب الاحتياطي في القاهرة والقليوبية ومدن القناة.

وشملت قائمة الطلاب المقبولين 55 طالبًا من المقبولين في محافظة القاهرة، و24 طالبًا في قائمة الاحتياطي بالقاهرة، و26 طالبًا في كشوف المقبولين بالقليوبية و7 طلاب من مدن القناة، و102 طالب في كشوف الاحتياطي من محافظة القليوبية، واختير الطلاب وفق الشروط والضوابط التي أقرتها المدرسة والأعلى درجات ومن بين الطلاب المقبولين حاصلين على 385 درجة.

أوراق التقديم للمدرسة الثانوية لمياه الشرب

وأعلنت المدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي بمسطرد، في بيان، لأوراق المطلوبة للتقديم للمدرسة للعام الدراسي 2022 - 2023 هي كالتالي:

- سداد المصروفات المدرسية عن طريق البريد برقم قومي للطالب بمبلغ 220 جنيهًا.

- 42 جنيها طوابع فئة الطابع الواحد 4 جنيهات.

- 40 جنيهًا طوابع دعم وتمويل المشروعات التعليمية فئة الطابع الواحد 10 جنيهات.

- 2 جنيه طابع نقابة مهن تعليمية فئة الطابع الواحد جنيها.

- 4 جنيهات دمغة عادية.

-أصل استمارة النجاح للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021-2022.

- بيان نجاح الإعدادية.

- أصل شهادة الميلاد + 4 صور منها

- تقرير كشف طبي معتمد.

- 6 صور شخصية.

- صورة بطاقة الأب والأم.

- ملف تقديم للتعليم الفني الصناعي + عدد 2 حافظة بلاستيك.

وعلى ولي الأمر التقدم بأوراق نجله خلال 48 ساعة، وفي حالة التأخير عن 10 أيام يعتبر ولي الأمر متنازل عن التقديم، ولا يحق له المطالبة أو الشكوى لأي جهة ويتم الاتصال بالاحتياطي.

- يتم دفع مبلغ 1500 جنيه للمسؤول المالي للشركة قيمة استهلاك خامات وزي مدرسي إضافة إلى قسط التابلت.