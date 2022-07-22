نائب محافظ القاهرة: مخطط شامل لتطوير طريق الكورنيش

أكدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن تطوير طريق الكورنيش يتم وفقا لمخطط شامل متكامل يتناسب مع أهمية الطريق الذي يشهد كثافة مرورية عالية، ووفقا لأعمال التطوير التي تتم بنطاق كورنيش النيل بمحافظة القاهرة، ومنها ممشى أهل مصر، بالتنسيق مع كافة الجهات لإنجاز الأعمال بالشكل اللائق وباستمرار العمل ورفع درجة الاستعداد القصوى على مدار اليوم لحين الانتهاء من كافة الأعمال طبقا لتعليمات محافظ القاهرة.

لحفاظ على المظهر العام

في سياق متصل، قامت الأجهزة التنفيذية بحي مصر القديمة برئاسة الدكتور محمد السيد ليله، رئيس الحي، بأعمال ترميمات بلاط شارع كورنيش النيل والأرصفة واستكمال المتهالك منها كما قامت بشن حملات النظافة ورفع ملصقات الإعلانات الورقية من جدران الطريق الدائري الصاعد استكمالاً لمنظومة النظافة الدورية التي يقوم بها الحي برفع تجمعات القمامة والمخلفات المتراكمة من الشوارع أولا بأول، حفاظا على المظهر العام بالقاهرة.

ما تواصل الأجهزة التنفيذية بحي دار السلام برئاسة اللواء أيمن السعيد، رئيس الحى، أعمال تطوير طريق الكورنيش ورفع كفاءته بنطاق الحي والتي شملت إصلاحات الأرصفة المتهالكة واستكمال أعمال الدهانات ووضع زهريات الزرع على جانبي الطريق بالتنسيق مع فرع هيئة نظافة وتجميل القاهرة ورفع وتجريد التراكمات والمخلفات على مدار الساعة.

فع كفاءة طريق الكورنيش

وأشارت نائب محافظ القاهرة إلى أن اعمال تطوير رفع كفاءة طريق الكورنيش تجرى على قدم وساق بمتابعة مباشرة من نائب المحافظ على مدار الأسبوع المنقضي مع استمرار الأعمال وشملت أعمال رفع كفاءة كورنيش النيل بكافة قطاعاته من قص وتهذيب الأشجار والنخيل بمحيط الكورنيش وتنسيق الحدائق بالجزر المفتوحة، مع غسيل الأرصفة والبردورات والكباري بطول الطريق، وتجريد الأتربة لجميع محاور ومداخل وشوارع الكورنيش، مع رفع كفاءة الإضاءة وضبط الأعمدة وإحكام غلقها وتركيب الأعمدة الجديدة وإحكام غلق الولاعات، وصيانة البردورات والأرصفة والإنشاءات وإجراء الصيانة الدورية والترميمات لوحدات الإنترلوك والأرصفة وتعويض التالف منها، واستكمال أحواض الزراعة وتقليم وتهذيب الحشائش على ضفتي نهر النيل وزيادة المساحات الخضراء المزروعة لإضافة اللمسة الجمالية لإظهار الأعمال بالشكل الحضاري اللائق.