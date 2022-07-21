خريطة قطع مياه الشرب 8 ساعات عن عدة مناطق بالقاهرة غدا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة، قطع المياه عن مناطق المستثمرين بزهراء المعادى والمقطم، وزهراء مدينة نصر بالكامل، والمرحلة الرابعة والخامسة والسادسة بمدينة الأمل حاليا (عزبة الهجانة سابقا)، وذلك اعتبارا من الساعة العاشرة مساء غد الجمعة حتى الساعة السادسة صباح من يوم السبت.

وأرجعت الشركة سبب قطع الخدمة إلى إجراء أعمال التطوير بمنطقة المستثمرين بزهراء المعادي، وعمل لحامات على خط قطر 1200 مم.

توفير سيارات مياه شرب

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وقامت شركة مياه الشرب بالقاهرة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.