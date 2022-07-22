مناطق قطع مياه الشرب بالقاهرة اليوم.. اعرفها

أكدت شركة مياه الشرب بالقاهرة قطع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة لمدة 8 ساعات بداية من مساء اليوم بسبب أعمال التطوير بمنطقة المستثمرين بزهراء المعادي، وعمل لحامات على خط قطر 1200 مم الأمر الذي سيترتب عليه انقطاع المياه عن مناطق المقطم والمستثمرين بزهراء المعادي وزهراء مدينة نصر بالكامل والمرحلة الرابعة والخامسة والسادسة بمدينة الأمل حاليا- عزبة الهجانة سابقا- ويتم قطع المياه اعتبارا من العاشرة مساء اليوم حتى الساعة السادسة صباح غدا السبت.

وناشدت شركة مياه الشرب بالقاهرة أصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة انقطاع المياه وتدبير احتياجاتهم، مع التأكيد على توفير الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

خدمة توصيل المياه للمنازل

ومن ناحية أخرى، أكدت شركة مياه الشرب بالقاهرة أن الحصول على خدمة توصيل المياه للمنازل تتطلب تقديم عدة مستندات منها صورة من عقد ملكية العقار وصورة الرقم القومي وخطاب من الحى التابع له العقار، وصورة من رخصة المباني، والتقدم بصورة من نموذج 622 ويصرف مجانا، يتم التعاقد أولا على عداد إنشائي، ثم يتم التعاقد على العداد النهائي بعد إحضار خطاب المطابقة من الحي.

تركيب عدادات وتوصيل مياه للمحلات

وأشارت الشركة أنها تقدم خدمات متنوعة للمواطنين منها إجراءات تركيب عدادات الشقق بنظام البطارية والأوراق المطلوبة تتضمن صورة من عقد الإيجار أو الملكية، وإيصال مرافق ( كهرباء – غاز – تليفون ) وصورة إثبات شخصية، وصورة من الرقم القومي، وصورة من إيصال المياه للعقار، والتقدم بصورة من نموذج 622 ويصرف مجانا.

وفيما يتعلق بإجراءات توصيل مياه للمحلات من الخط الرئيسي فالأوراق المطلوبة للحصول على الخدمة هي صورة من عقد الإيجار أو الملكية، وإيصال مرافق (كهرباء – غاز – تليفون) للمحل، صورة الرقم القومي، وخطاب من الحي، والتقدم بصورة من نموذج 622 ويصرف مجانا.