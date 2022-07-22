أسرة ضحايا الطالبية: «مشاجرة بسبب رش المياه انتهت بمقتل ناصر ومحمد»

«عيل رش ميه بالغلط خلى الخناقة تقوم ورجالتنا يروحوا فيها»، بهذه الكلمات بدأت ابنة أحد ضحايا مشاجرة الطالبية في محافظة الجيزة، الحديث حول واقعة مقتل عمها مشيرة إلى أن العائلة تعيش في كابوس منذ وفاة عمها «نصر»، ثم مقتل والدها «محمد».

تحكي «رانيا.م»، لـ«الوطن» أن طفل عمها الراحل «نصر» رش المياه دون قصد وتسبب في مضايقة المتهم «ياسر.م»، ورغم أن المياه لم تطل ملابسه إلا أنه كان ينوي ضرب الصغير، الذي برر له موقفه بأنه لم يقصد والماء لم يصل إليه، وانتهى الموقف أو هكذا تصورت عائلة «فولة»، قبل أن تحدث الكارثة.

رانيا: «ابن عمي رش ميه بالغلط»

يوم 12 يوليو الجاري، وتحديدًا في الساعة 11 مساءً، هجمت عائلة المتهم على عائلة «فولة»، وفقًا لـ «رانيا» وتسببت في مقتل «ناصر» وإصابة 3 آخرين، من بينهم عمها «محمد فولة» الذي لقى مصرعه داخل المستشفى، أمس، بعد محاولات مستمرة لإنقاذه قبل أن تصعد روحه إلى بارئها.

وأكدت الفتاة أن والدها تلقى طعنات وضربات بالرأس ما جعله يدخل على إثرها للعناية المركزة لأكثر من أسبوع، قبل أن يرحل متأثرًا بإصاباته، موضحة أنها تطالب بالقصاص لوالدها وعمها وباقي أقاربها الذين أصيبوا جراء تلك المشاجرة العنيفة في الطالبية.

بداية الواقعة

بداية تلك الواقعة كانت إشارة وردت للمقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية، من أحد المستشفيات تفيد بوفاة عامل في المستشفى، نتيجة إصابته بسلاح أبيض، وهو شقيق شخص جرى قتله أثناء مشاجرة منذ عدة أيام، وتوصلت تحريات رجال الشرطة الى أن المتوفي أصيب أثناء مشاجرة بين أشخاص من جيرانه وأفراد أسرته، بسبب رش المياه في الشارع، وقُتل شقيقه أثناء المشاجرة، بينما أصيب هو و3 آخرين من أسرته، وتوفى بعد تدهور حالته الصحية.