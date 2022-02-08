مشاجرة بين 10 أشخاص بسبب انتظار «توك توك» في الطالبية

تلقى المقدم محمد نجيب مأمور قسم شرطة الطالبية، بلاغًا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين 10 أشخاص في أحد شوارع منطقة الطالبية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة للتأكد من صحة البلاغ.

الانتظار كان السبب وراء وقوع المشاجرة

وبالقيام بالتحريات تحت إشراف اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث، ومتابعة العقيد عمرو حجازي تبين أن المشاجرة نشبت بسبب رفض أحد أطراف المشاجرة ويعمل حارس جراج انتظار الطرف الثاني «سائق توك توك» أمام الجراج فنشبت بينهما مشادة كلامية احتد على أثرها الموقف حتى تدخل معارفهما وتعدوا على بعضهم بالضرب، واستخدموا أسلحة بيضاء «كوريك وحديدة لافية وشومة».

ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط الطرفين وبهم إصابات متفرقة في أجزاء أجسادهم وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة وتم إخطار النيابة العامة بالواقعة، والتي تباشر التحقيق في القضية.

مسن يقفز من الطابق السابع

أنهى مسن حياته بالقفز من الطابق السابع في منطقة دار السلام بالقاهرة، بسبب خسارة أمواله.

بداية البلاغ بتلقي مأمور قسم شرطة دار السلام بلاغًا بإنهاء عجوز لحياته بالقفز من الطابق السابع بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة عجوز يدعى «الديب. س.ج»، (68 سنة)، وبالفحص تبين العثور على جثة أسفل العقار المقيم به وسط بركة من الدماء، مع إصابته بكسور ونزيف في أنحاء متفرقة من جسمه، وبسؤال أسرة المتوفى أكّدوا أنه يعاني من حالة اكتئاب وذلك يرجع إلى فقده المشروع الخاص به، وكشفت التحريات صدق رواية أسرة المتوفي، وجرى إخطار النيابة العامة بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

ونقلت الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، ثم كلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما قررت النيابة استدعاء أسرة المتوفي لسماع أقوالها حول الواقعة.