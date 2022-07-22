وصول جثمان والدة الفنانة نهلة سلامة إلى مسجد مصطفى محمود

وصل منذ قليل، جثمان نوال مرسى حسن، والدة الفنانة نهلة سلامة، التي رحلت عن عالمنا يوم الخميس الماضي، لصلاة الجنازة عليه من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين.

وكانت الفنانة نهلة سلامة، كشفت عن وفاة والدتها من خلال حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك حيث كتبت: «حبيبتي يا أمي وعشقي وكل حياتي الله يرحمك ويحسن إليكي.. إنا لله وإنا إليه راجعون».

جنازة والدة نهلة سلامة

ومن المقرر أن يقام عزاء الفنانة الراحلة مساء اليوم من أمام منزلها بشارع الحجاز في جامعة الدول بجوار مبنى الفؤاد الإداري.