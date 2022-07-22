بعد تصريحات شرين عبد الوهاب المثيرة للجدل.. أزهري يوضح حكم الإساءة للميت

حالة من الجدل أثارتها تصريحات الفنانة شرين عبد الوهاب في مداخلة هاتفية ببرنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، أكدت فيها أن حياتها مع الفنان حسام حبيب كانت صعبة وسببت لها العديد من الأذى وإرهاقها نفسيا، وأضافت: «أصبحت أشبه حسن أبو السعود بعد زواجي من حسام»، وكان هذا التصريح كفيل لإثارة غضب أسرة الفنان الراحل وبعض المتابعين أيضا.

الإساءة للميت من المحرمات

وأوضح ياسر سلمي، الداعية والباحث في التراث الإسلامي، في تصريح خاص لـ«الوطن» أن الإساءة للأموات أو البحث عن مساوئهم، من الأفعال التي لا يجوز على العبد ارتكابها، بل إنها من الأمور المحرمة، وأشار إلى أن الأمر يشتد حرمة إذا تم نشر هذه الإساءة - بمختلف أشكالها - عبر منصات التواصل الاجتماعي على سبيل المثال أو أي وسائل نشر أخرى.

ولفت الباحث في التراث الديني إلى أن دعم الإساءة للميت أو إعادة نشرها مثلا، من الأمور المحرمة، فالمشاركة في الإساءة لشخص متوفي بأي طريقة كانت من الأمور المحرمة، وعلى المسلم تجنبها.

لا يجوز الإساءة للأموات ولا تتبع عوراتهم

كما أشار إلى الحديث النبوي الشريف الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا» وقال «لا تسبوا أمواتنا فتؤذوا أحياءنا»، وأشار أيضا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: «اذكروا محاسن موتاكم، وكفوا عن مساوئهم».

وقال سلمي: «لا يجوز الإساءة للمتوفين ولا تتبع عوراتهم ولا البحث عن زلاتهم وعثراتهم فهذا كله من الأمور المحرمة ويشتد الأمر حرمة عندما يتم نشر هذه الأمور على منصات التواصل الاجتماعي والمواقع ويحرم المشاركة في هذه الأعمال سواء بدعمها أو إعادة نشرها».