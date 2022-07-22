تراجع الإنتاج العالمي من الصلب 5.9% في يونيو الماضي

تراجع الإنتاج العالمي من الصلب بنسبة 5.9% خلال شهر يونيو، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، وفقا لتقرير صادر اليوم عن منظمة الصلب العالمية، حيث أكد أن إنتاج العالم من الصلب الخام للدول الـ64 التي قدمت تقاريرها إلى المنظمة بلغ 158.1 مليون طن في يونيو الماضي.

ويأتي التراجع استكمالا لتراجعات في الإنتاج على مدار الأشهر القليلة الماضية، حيث تراجع الإنتاج 3.5% في شهر مايو الماضي، وبنحو 5.8% في شهر مارس.

انخفاض في أغلب الدول

وأظهر تقرير منظمة الصلب، الذي حصلت «الوطن»، على نسخة منه، أن أفريقيا أنتجت 1.2 مليون طن في يونيو الماضي، بانخفاض 18.7٪ مقارنة بيونيو 2021، وأنتجت دول آسيا وأوقيانوسيا 118.8 مليون طن، بانخفاض 3.1٪.

وأنتج الاتحاد الأوروبي، الذي يضم 27 نحو 11.8 مليون طن، بانخفاض 12.2٪، كما أنتجت دول أوروبا خارج الاتحاد، بجانب دول الأخرى 3.8 مليون طن، بانخفاض 10.9٪.

وفيما يتعلق بإنتاج الشرق الأوسط من الصلب، كشف التقرير أن دول الشرق الأوسط أنتجت كميات بـ3.4 مليون طن، بانخفاض نسبته 5٪، كما أنتجت أمريكا الشمالية 9.6 مليون طن، بانخفاض 2.4٪، فيما أنتجت روسيا ورابطة الدول المستقلة الأخرى وأوكرانيا 5.9 مليون طن، بانخفاض 34.3 ٪. وأنتجت أمريكا الجنوبية 3.7 مليون طن، بانخفاض 4.9٪.

وبحسب التقرير، أنتجت الصين 90.7 مليون طن في يونيو الماضي، بانخفاض 3.3٪ عن يونيو 2021، فيما أنتجت الهند 10 مليون طن، بزيادة 6.3٪، وأنتجت اليابان 7.4 مليون طن، بانخفاض 8.1 ٪. وبلغ إنتاج الولايات المتحدة 6.9 مليون طن، بانخفاض 4.2 ٪.

وتشير التقديرات إلى أن روسيا أنتجت 5 ملايين طن، بانخفاض 22.2٪، كما تشير التقديرات إلى أن كوريا الجنوبية أنتجت 5.6 مليون طن، بانخفاض 6.0٪. وأنتجت ألمانيا 3.2 مليون طن بانخفاض 7.0٪، بينما أنتجت تركيا 2.9 مليون طن بانخفاض 13.1٪.

وأشارت تقديرات المنظمة، إلى أن البرازيل أنتجت 2.9 مليون طن، بانخفاض 6.1٪، كما أشارت إلى أن إيران أنتجت 2.2 مليون طن، بانخفاض 10.8٪.