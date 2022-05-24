تراجع إنتاج الصلب العالمي بنسبة 5.8% في مارس الماضي

بلغ إنتاج العالم من الصلب الخام 161 مليون طن في مارس الماضي، بانخفاض قدره 5.8٪ مقارنة بشهر مارس 2021، وفقا لأحدث تقارير الاتحاد العالمي للصلب.

ووفقا للتقرير الذي حصلت «الوطن»، على نسخة منه، بلغ الإنتاج العالمي من الصلب الخام 456.6 مليون طن في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، بانخفاض 6.8٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.

وأنتجت دول آسيا و«أوقيانوسيا»، 331.3 مليون طن من الصلب الخام في الربع الأول من العام 2022، بانخفاض 7.8٪ عن الفترة نفسها من عام 2021.

وأنتج الاتحاد الأوروبي 36.8 مليون طن من الصلب الخام في الربع الأول من عام 2022، بانخفاض قدره 3.8٪ مقارنة بالربع نفسه من عام 2021.

كما بلغ إنتاج الصلب الخام في أمريكا الشمالية في الربع الأول28.1 مليون طن، بانخفاض قدره 0.9٪ مقارنة بالربع الأول من عام 2021، فيما أنتجت روسيا ودول الكومنولث بجانب أوكرانيا 24 مليون طن من الصلب الخام في الربع الأول من عام 2022، بانخفاض قدره 8.5٪ عن الربع الأول من عام 2021.

تراجع إنتاج الصين وزيادة إنتاج الهند

وبحسب التقرير الدولي، أنتجت الصين 88.3 مليون طن في مارس 2022، بانخفاض 6.4٪ عن مارس 2021، وأنتجت الهند 10.9 مليون طن، بزيادة 4.4٪، بينما أنتجت اليابان 8 ملايين طن بانخفاض 4.3٪، وأنتجت الولايات المتحدة 7 مليون طن بانخفاض 1.7٪.

روسيا أنتجت في مارس 6.6 مليون طن

وقال التقرير إن التقديرات تشير إلى أن روسيا أنتجت في مارس 6.6 مليون طن، بانخفاض 1.8٪، وأنتجت كوريا الجنوبية 5.7 مليون طن، بانخفاض 6.1 ٪، وألمانيا 3.3 مليون طن بانخفاض 11.8٪.

وأكد التقرير أن تركيا أنتجت 3.3 مليون طن بانخفاض 2.9٪، فيما تشير التقديرات إلى أن البرازيل أنتجت 3 مليون طن، بزيادة 5.4٪، كما تشير إلى أن إيران أنتجت 2.3 مليون طن، بانخفاض 6.1٪.