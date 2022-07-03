استقرار أسعار خردة وخام الحديد في أول يوليو

شهدت أسعار مدخلات إنتاج صناعة الصلب، تباينا خلال تعاملات الأسبوع الأول من الشهر الجاري، بعد سلسلة من الانخفاضات، بدأتها الأسعار قبل ما يزيد عن شهرين.

وبحسب بيانات أسواق الصلب العالمية، سجلت أسعار الخردة 375 دولارا للطن، مقارنة بنحو 329 دولارا للطن الأسبوع الرابع من الشهر الماضي، مقارنة بـ363 دولارا للطن في الأسبوع قبل الماضي، ونحو 413 دولارا في الأسبوع الثاني من الشهر الجاري، بعدما تراجع بأكثر من 100 دولار في الطن الأسبوع الأول من شهر مايو الماضي، إذ هبطت الأسعار من مستويات قياسية، بلغت 620 دولارا في منتصف أبريل، ونحو 653 دولارا في تعاملات 22 أبريل، ثم 550 دولارا للطن في الأسبوع الأخير من شهر أبريل الماضي.

استقرار أسعار خام الحديد

فيما سجلت أسعار خام الحديد 115 دولارا للطن، وهي القيمة ذاتها التي سجلتها الأسعار في الأسبوع الماضي، بعدما سجلت121 دولارا للطن في الأسبوع الرابع من يونيو، وبلغت 141 دولارا للطن في الأسبوع الثاني من الشهر، هبوطا من 139 دولارا للطن، عقب ما شهدته من تراجع خلال الأسابيع الثلاثة بداية من منتصف أبريل، إذ سجلت 139 دولارا للطن في أول مايو، مقارنة بـ146 دولارا في الأسبوع الأخير من الشهر قبل الماضي، ونحو 150 دولارا في تعاملات 22 أبريل، وحوالي 154 دولارا في تعاملات الأسبوع الثاني من أبريل.

أسعار البيليت عند مستويات الأسبوع الماضي

وتراوحت أسعار مربعات الصلب «البيليت»، بين 500- 550 دولارا للطن، وهي نفس أسعار الأسبوع الماضي، مقارنة بين 545- 640 دولارا للطن الأسبوع قبل الماضي، وسجلت أسعار حديد التسليح، بين 660- 680 للطن، كما حقق طن لفائف الأسلاك 720- 750 دولارا.