انهيار الفنانة نهلة سلامة في تشييع جثمان والدتها

انتهت، منذ قليل، صلاة الجنازة على نوال مرسي حسن، والدة الفنانة نهلة سلامة، من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين بعد صلاة الجمعة.

وظهرت نهلة سلامة خلال تشييع جثمان والدتها في حالة انهيار وحزن شديد على فقدان والدتها، التي رحلت عن عالمنا مساء الخميس الماضي بعد صراع مع المرض.

انهيار نهلة سلامة أثناء تشييع جثمان والدتها

وانهارت نهلة سلامة من البكاء بعد انتهاء مراسم تشييع جثمان والدتها، وقالت: «الحمد لله على كل شيء، ربنا يرحمها يا رب، وبشكر كل الناس اللي عزتني ووقفت جنبي، إن شاء الله العزاء من البيت النهاردة».

وفاة والدة نهلة سلامة

وأعلنت الفنانة نهلة سلامة وفاة والدتها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» حين كتبت: «حبيبتي يا أمي وعشقي وكل حياتي، الله يرحمك ويحسن إليكي.. إنا لله وإنا إليه راجعون»، مشيرة إلى افتقادها الشديد لها.

يُذكر أن عزاء والد الفنانة نهلة سلامة سوف يقام اليوم، من منزلها بشارع الحجاز في جامعة الدول بجوار مبنى الفؤاد الإداري.