سعر الدولار اليوم السبت 23-7-2022 في البنوك المصرية

يعد الدولار من أكثر العملات التي يهتم المواطنون بالبحث عن سعرها بشكل يومي في مختلف البنوك العاملة في مصر، باعتباره العملة الأكثر تداولا حول العالم، كما أن هناك الكثير من الشركات والمؤسسات التي تمنح الرواتب الخاصة بالموظفين والعاملين بها بالدولار.

وحرصا من بوابة «الوطن» على تقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء يوميا، نوضح من خلال هذا التقرير سعر الدولار في البنوك العاملة في مصر، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت الموافق 23 يوليو، والتي جاءت كالتالي:

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وفي البنك التجاري الدولي، سجل الدولار نحو 18.83 جنيه للشراء و18.89 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الدولار في البنك الأهلي

كما جاء سعر الدولار في البنك الأهلي بنحو 18.88 جنيه للشراء و18.94 جنيه للبيع، وذلك حسب الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الدولار اليوم الجمعة في بنك الإسكندرية نحو 18.86 جنيه للشراء و18.96 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الدولار في البنك المركزي

كما سجل سعر الدولار ضمن معاملات البنك المركزي 18.86 جنيه للشراء و18.97 جنيه للبيع، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

وضمن معاملات بنك مصر، سجل سعر الدولار نحو 18.88 جنيه للشراء و18.94 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه، ضمن معاملات بنك قناة السويس نحو 18.98 جنيه للبيع و18.86 جنيه للشراء.

سعر اليورو في البنوك

بلغ سعر اليورو، وفق آخر تعاملات أمس الخميس، داخل بنك قناة السويس، نحو 19.08 جنيه لعمليات الشراء و19.46 جنيه للبيع، بينما سجل في البنك المركزي المصري، نحو 19.33 جنيه للشراء و19.45 جنيه للبيع.